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«Хочу суши». В 11-м городке открылась новая точка общепита

17.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Хочу суши». В 11-м городке открылась новая точка общепита

На улице Социалистическая рядом с остановкой «Торговый центр» начал работать новый объект общепита. 

Бренд «Хочу суши» начал продвигаться в соцсетях около месяца назад и первоначально предлагал только доставку по городу. А несколько дней назад заведение открылось в пробном режиме. 

Мини-бар предлагает суши собственного производства по предзаказу на вынос и с доставкой по городу, а отведать японскую кухню и посидеть в компании гости смогут на летней террасе. Кроме роллов, «Хочу суши» будет продавать разливное пиво.

— Продукты доставляем из Минска, готовим всё сами, — рассказывает шеф-повар заведения Роман Зубков, работавший шеф-поваров в столичном ресторане «Spoon». — И, хотя рекламу оффлайн-точки нигде не давали, на прошлых выходных нам не хватило ингредиентов. Не ожидали, что будет так много заказов.

Владельцы уверены, что любители настоящих суши оценят новое предложение, главное при этом - всегда «держать марку».

«Хочу суши». В 11-м городке открылась новая точка общепита

Ранее SG сообщал, что на улице 14-ти Партизан откроется мини-кафе «Снэк Бир», а в ТЦ «Панорама»  кафе армянской кухни.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Бренд «Хочу суши» начал продвигаться в соцсетях около месяца назад и первоначально предлагал только доставку по городу. А несколько дней назад заведение...
 
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