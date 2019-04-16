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В Минске запретили еще один концерт
Источник материала: Tut.by
В Минске продолжают со всей строгостью отбирать исполнителей, которые могут спеть перед поклонниками. На этот раз в столице не дали выступить белорусскому рэперу Бакею (Владиславу Бельмачу). Планировалось, что концерт пройдет 1 мая в
Владислав рассказал, что концерт планировался для зрителей 16 лет и старше.
— Я трезво оцениваю свою целевую аудиторию и считаю, что это оптимальный возраст для посещения моих концертов. Из-за того, что концерт 16+, нужно было скидывать тексты вообще без матов и малейших намеков на какие-то нарко-суицидально-дэнсовые миксы. Я сам отобрал примерно 23 песни, тексты которых мы скинули на проверку.
Музыкант говорит, что сегодня его менеджер получил ответ — в выдаче гастрольного удостоверения отказали. Причина понятна не до конца, так как Мингорисполком сослался на расплывчатый пункт 1.8 Кодекса Республики Беларусь о культуре, который звучит как «нарушение иных требований актов законодательства». Музыкант и его менеджер подозревают, что отказать могли из-за словосочетания «долбанный Маугли» в песне vi+ik.
Музыкант будет еще раз пробовать получить разрешение на проведение концерта, но уже с возрастным ограничением 18+. Отметим, что раньше рэпер не раз давал в Минске концерты.
Напомним, недавно Бакею
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В Минске продолжают со всей строгостью отбирать исполнителей, которые могут спеть перед поклонниками. На этот раз в столице не дали выступить белорусскому рэперу...
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