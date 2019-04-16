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В Минске запретили еще один концерт

17.04.2019 20:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске продолжают со всей строгостью отбирать исполнителей, которые могут спеть перед поклонниками. На этот раз в столице не дали выступить белорусскому рэперу Бакею (Владиславу Бельмачу). Планировалось, что концерт пройдет 1 мая в ОК16, однако Мингорисполком отказался выдавать гастрольное удостоверение на проведение мероприятия с возрастным ограничением 16+. Об этом музыкант рассказал в Instagram.


Бакей на популярном фестивале Tallinn Music Week в 2018 году. Фото: vk.com/bakey.official

Владислав рассказал, что концерт планировался для зрителей 16 лет и старше.

— Я трезво оцениваю свою целевую аудиторию и считаю, что это оптимальный возраст для посещения моих концертов. Из-за того, что концерт 16+, нужно было скидывать тексты вообще без матов и малейших намеков на какие-то нарко-суицидально-дэнсовые миксы. Я сам отобрал примерно 23 песни, тексты которых мы скинули на проверку.

Музыкант говорит, что сегодня его менеджер получил ответ — в выдаче гастрольного удостоверения отказали. Причина понятна не до конца, так как Мингорисполком сослался на расплывчатый пункт 1.8 Кодекса Республики Беларусь о культуре, который звучит как «нарушение иных требований актов законодательства». Музыкант и его менеджер подозревают, что отказать могли из-за словосочетания «долбанный Маугли» в песне vi+ik.

Музыкант будет еще раз пробовать получить разрешение на проведение концерта, но уже с возрастным ограничением 18+. Отметим, что раньше рэпер не раз давал в Минске концерты.

Напомним, недавно Бакею пришлось отменить концерты в областных городах Беларуси — там тоже возникли проблемы с получением разрешения на проведение концертов. В причинах отказа в том числе звучала формулировка «низкий художественный уровень».

Разрешенные рэп и хип-хоп-концерты в Минске есть по ссылке

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13 апреля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на вечер стендапа в Минскеот звезд ТНТ. Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжают со всей строгостью отбирать исполнителей, которые могут спеть перед поклонниками. На этот раз в столице не дали выступить белорусскому рэперу...
 
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