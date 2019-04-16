На паркинге ТЦ в Минске горел автомобиль. Видео с места ЧП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Клубы черного дыма в центре столицы. В начале шестого вечера спасатели получили сигнал о пожаре на многоэтажной парковке одного из торговых центров на проспекте Победителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Загорелась одна из машин. Уже через 20 минут возгорание ликвидировали. Огонь успел повредить две рядом стоявших машины. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются.

На паркинге ТРЦ Galleria Minsk горела легковушка























