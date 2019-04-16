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Две косули, найденные в Уручье, погибли

17.04.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две косули, найденные утром 17 апреля в микрорайоне Уручье, погибли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Две косули, найденные в Уручье, погибли

Сначала оленят увидели автолюбители (животные перебегали оживленную магистраль), а после лесных обитателей заметили у одной из школ.

Две косули, найденные в Уручье, погибли

Встревоженные жители вызвали спасателей. К их приезду одна из косуль уже была мертва, вторую после осмотра специалисты отвезли в гостиницу для животных, но ветеринарам спасти ее не удалось.

Две косули, найденные в Уручье, погибли

Вероятно, животные попали под машину. Сейчас все обстоятельства выясняются. Проводится проверка.

Две косули, найденные в Уручье, погибли
 
 
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Новости Беларуси. Две косули, найденные утром 17 апреля в микрорайоне Уручье, погибли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сначала оленят увидели...
 
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