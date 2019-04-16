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Решение о замене электросчетчиков в дачных домах принимают органы местного самоуправления

17.04.2019 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Белэнерго» заявили, что не заставляют дачников менять старые счетчики электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам представителя компании, решение об их замене в дачных домах на новые и выносе за пределы участка самостоятельно принимают власти садовых товариществ и дачных кооперативов. Таким образом пытаются бороться с воровством электричества, которое в некоторых случаях достигает 70 % от общего энергопотребления. Вынесенный за пределы домика и участка счетчик значительно упрощает контроль.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В «Белэнерго» заявили, что не заставляют дачников менять старые счетчики электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам...
 
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