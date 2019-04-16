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Новости экономики за 17.04.2019

17.04.2019 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто и зачем заставляет дачников менять старые электросчетчики? Сколько рыбы выловили за 2018 год в белорусских водоемах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 17.04.2019

ВВП БЕЛАРУСИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА ВЫРОС НА 1,1 %

Валовой внутренний продукт в Беларуси растет. По итогам первого квартала 2019 года показатель прибавил 1,1 %. В денежном выражении это 28,5 миллиардов рублей.

Такой рост не только укладывается, но и немного опережает официальный прогноз. По планам правительства, в 2019 году отечественная экономика должна вырасти на 4 %. Достижение этого показателя планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развитие малого и среднего бизнеса.

Малотоннажный транспорт на месяц будет освобождён от оплаты за BelToll

Решение о замене электросчетчиков в дачных домах принимают органы местного самоуправления

Новости экономики за 17.04.2019

ЗА 2018 ГОД В БЕЛОРУССКИХ ВОДОЕМАХ ВЫЛОВИЛИ 19,7 ТЫС. ТОНН РЫБЫ

Почти 20 тысяч тонн рыбы выловили за минувший год в Беларуси. Из них более половины – около 12 тысяч тонн – составил промысловый улов. В естественных водоемах добыто только 700 тонн, остальное приходится на рыбу, выращенную рыбхозами в искусственных условиях.

Самым популярным объектом разведения по-прежнему остается карп (почти 3/4 общей добычи). Выращивают также толстолобика, амура, лососевых, осетровых и даже сомов. Больше всего рыбы выловили хозяйства Брестской и Минской областей. На эти регионы приходится 70 % всего отечественного промысла.

Новости экономики за 17.04.2019

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБНОВЛЯЮТ ГОДОВЫЕ МАКСИМУМЫ

Цены на нефть обновляют годовые максимумы. Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в июне по итогам утренних торгов превысила 72 доллара за баррель. Последний раз такие котировки наблюдались в начале ноября 2018 года. WTI также торгуется с повышением: майские фьючерсы прибавили более 0,5 % до 64,5 долларов за баррель.
 
 
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Новости Беларуси. Кто и зачем заставляет дачников менять старые электросчетчики? Сколько рыбы выловили за 2018 год в белорусских водоемах? Деловые новости в...
 
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