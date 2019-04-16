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В России растет заболеваемость раком, число больных превысило 600 тыс. - главный онколог РФ

17.04.2019 19:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Специалисты фиксируют рост заболеваемости онкологией в России, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"У нас выросла заболеваемость - более 600 тыс. человек. Заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать (...) Сейчас у нас умирает около 200 на 100 тыс. человек. Должен сказать, что это уже такой положительный показатель, нам удается удержать прирост заболеваемости ", - сказал А.Каприн на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в среду.

Он подчеркнул, что количество заболевших раком в развитых европейских странах выше, чем во многих российских регионах.

"Наша задача - удержать смертность и снизить ее при росте заболеваемости. Нам удалось снизить практически в два раза одногодичную летальность - это важный показатель для оценки качества онкологической службы. Увеличивается контингент наблюдаемых больных в течение пяти лет и более, это тоже положительная тенденция ", - отметил главный онколог РФ.

При этом, по его словам, в регионах РФ ситуация с заболеваемостью онкологией "неравнозначная".

"Наша задача, чтоб протоколы правильного лечения распространить и контролировать, чтобы они в любом регионе были доступны для пациента из самого отдаленного места ", - отметил А.Каприн.

 
 
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Специалисты фиксируют рост заболеваемости онкологией в России, сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
 
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