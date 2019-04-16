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Следователи устанавливают обстоятельства пожара католического храма в Городокском районе
Источник материала: Интерфакс
Следователи устанавливают обстоятельства пожара в католическом храме, сообщили в СК.
Предварительно установлено, что пламя перешло на храм в ходе неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора, перешедшего на сухую растительность. Жертв нет. В результате пожара храм уничтожен. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Следователи устанавливают обстоятельства пожара в католическом храме, сообщили в СК. "Днем 17 апреля поступила информация о возгорании католического храма Святых...
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