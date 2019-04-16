Следователи устанавливают обстоятельства пожара католического храма в Городокском районе

Источник материала: Интерфакс

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в католическом храме, сообщили в СК.



"Днем 17 апреля поступила информация о возгорании католического храма Святых апостолов Петра и Павла в деревне Ремни Городокского района", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что пламя перешло на храм в ходе неосторожного обращения с огнем при сжигании мусора, перешедшего на сухую растительность. Жертв нет. В результате пожара храм уничтожен. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.



