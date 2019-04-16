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Фортепианный дуэт Татьяна Старченко и Дарья Мороз выступит в Белгосфилармонии
Источник материала: Интерфакс
23 мая в 19.00 в Малом зале имени Г.Ширмы Белгосфилармонии выступит фортепианный дуэт Татьяна Старченко и Дарья мороз. В программе прозвучат композиции Ф.Шуберта, Д.Шостаковича, Л.Десятникова, А.Пьяццоллы, А.Пярта.
На одной сцене с Татьяной Старченко – идейным вдохновителем проекта "Музыкальная гостиная" – выступит Дарья Мороз. Она является лауреатом многих международных конкурсов как солистка и камерный ансамблист. Неоднократно становилась стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.
Пианистка ведёт активную концертную деятельность в республике и за рубежом, успешно сотрудничает со многими белорусскими и европейскими музыкантами.
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23 мая в 19.00 в Малом зале имени Г.Ширмы Белгосфилармонии выступит фортепианный дуэт Татьяна Старченко и Дарья мороз. В программе прозвучат композиции Ф.Шуберта,...
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