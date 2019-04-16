Фортепианный дуэт Татьяна Старченко и Дарья Мороз выступит в Белгосфилармонии

Источник материала: Интерфакс

23 мая в 19.00 в Малом зале имени Г.Ширмы Белгосфилармонии выступит фортепианный дуэт Татьяна Старченко и Дарья мороз. В программе прозвучат композиции Ф.Шуберта, Д.Шостаковича, Л.Десятникова, А.Пьяццоллы, А.Пярта.



Концерты "Музыкальной гостиной", которые неизменно проводит Татьяна Старченко, пользуются популярностью у публики. С удивительной лёгкостью Татьяне Старченко даются как юмористические или танцевальные программы, как, например, прошедший первого апреля "Весёлый вечер" или известная программа "Не только танго", так и более привычные филармоническому слушателю концерты классической музыки. Один из таких пройдёт 23 мая в Белорусской государственной филармонии на сцене Малого зала имени Г. Ширмы.

На одной сцене с Татьяной Старченко – идейным вдохновителем проекта "Музыкальная гостиная" – выступит Дарья Мороз. Она является лауреатом многих международных конкурсов как солистка и камерный ансамблист. Неоднократно становилась стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.

Пианистка ведёт активную концертную деятельность в республике и за рубежом, успешно сотрудничает со многими белорусскими и европейскими музыкантами.