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В Италии два студента пожарили барбекю на 13 млн евро

17.04.2019 20:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Молодые люди устроили барбекю в лесном домике, которое привело к масштабному лесному пожару, который тушили несколько дней.



Суд наложил штраф в 13,5 млн евро на двух итальянских студентов, которых признал виновными в масштабном лесном пожаре в регионе Комо. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает ВВС.

В прошлом году 30 декабря двое 22-летних студентов были на барбекю в горном домике в лесу, когда возник пожар. Огонь, уничтоживший около 1000 гектаров леса тушили несколько дней.

Огромный штраф в размере 13,5 млн евро для двух студентов местные чиновники рассчитали на основе формулы, используемой для определения степени причиненного пожаром ущерба.

Один из студентов сказал итальянским СМИ, что их сделали "козлами отпущения" за пожар. Студенты говорят, что им очень жаль из-за пожара, но он был вызван несколькими источниками.

"Мы настоящие жертвы этой истории. Мы немедленно предупредили пожарную команду и бросились в огонь, чтобы попытаться его погасить", - сказал один из студентов.


Прокуроры, однако, проследили путь пожара и пришли к выводу, что возгорание началось от углей барбекю. Распространению огня способствовала и чрезвычайно сухая погода. Двух молодых людей, а также собственника имущества, признали виновными.

В то же время адвокат одного из студентов сказал, что любое наказание должно быть осмысленным.

"Какой смысл накладывать административные санкции... уже зная, что двое мальчишек, все еще студентов, не в состоянии их оплатить?" - сказала адвокат.

В то же время в прокуратуре говорят, что штраф должен подтолкнуть людей к большей ответственности в вопросе защиты окружающей среды.

 
 
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Молодые люди устроили барбекю в лесном домике, которое привело к масштабному лесному пожару, который тушили несколько дней.
 
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