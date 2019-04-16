







В Беларуси намерены изменить правила проведения школьных олимпиад Минские школьницы завоевали 4 медали на математической олимпиаде в Киеве





БЕЛТА . Предложения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юрлиц по корректировке постановления от 20 ноября 2003 года №73, которым утверждена эта инструкция, можно направить по электронному адресу kudoyarova@minedu.unibel.by до 10 мая 2019 года, пишет





Отметим, что ранее при организации республиканской олимпиады по географии ведомством были выявлены нарушения. На них обратил внимание школьник из Лиды, который заявил, что произошел «слив» информации: некоторые участники интеллектуального соревнования заранее знали ответы на вопросы. В ходе проверки его слова нашли подтверждение. Сейчас проводится анализ итоговых материалов республиканской олимпиады по всем учебным предметам, а также анонимное анкетирование всех ее участников.









После этого Минобразования решило изменить механизм подготовки и проведения олимпиады. За основу взят принцип подготовки заданий к централизованному тестированию. При этом будет сохранен творческий характер заданий с учетом опыта международных олимпиад. Уже в следующем учебном году республиканская олимпиада пройдет по новым правилам.