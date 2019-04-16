В Витебске пройдут последние торги по продаже имущества фабрики «КИМ». Найдутся ли покупатели?

На торги выставлены 11 лотов — это производственные здания и инфраструктура на основной площадке предприятия на улице Максима Горького. В целом недвижимость стоит более 1,6 млн рублей.





Собрание кредиторов решило завершить процедуру реализации имущества бывшей фабрики до 30 апреля, сообщил управляющий в деле о банкротстве «КИМа» Михаил Ивченко.





Невостребованные объекты должны распределяться между кредиторами в счет погашения их долгов. Судьбу оставшейся после этого недвижимости определят облисполком и концерн «Беллегпром» (в состав которого входит и «КИМ»).





В начале апреля продали почти за 70,6 тысячи рублей изолированное помещение площадью около 133 кв. м на улице Академика Павлова, где размещался антикризисный управляющий со своей командой. Но это капля в море. В реестре требований кредиторов — задолженность на сумму более 17 млн рублей. В том числе не погашены обязательства перед Фондом соцзащиты.





Накануне последних торгов вряд ли кто-то питает иллюзии, что все оставшиеся объекты «КИМа» удастся продать. Городским властям придется заняться редевелопментом этой промышленной площадки — то есть перепрофилированием зданий, и подключить к этому инвесторов.









Напомним, экономический суд области признал предприятие банкротом в августе 2015 года. С тех пор процедуру ликвидации продлевали 7 раз. Очередное заседание суда по итогам ликвидационного производства назначено на 6 июня.