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Новак: РФ может направить нефть через порты, если Беларусь ограничит прокачку по «Дружбе»

17.04.2019 20:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия не рассматривает вариант закрытия Беларусью нефтепровода «Дружба» для прокачки российской нефти, но в случае такого форс-мажора у РФ есть возможность переориентировать грузопоток через морские порты, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы (трубопровода „Дружба“ в Беларуси) — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», — сказал Новак.

Министр отметил, что деятельность российских и белорусских компаний, владеющих нефтепроводной инфраструктурой, отрегулирована договором. «При наличии необходимости ремонтов это все заранее планируется, заранее обговаривается, чтобы не нарушить транспортные потоки», — добавил он.

Вопрос о необходимости ремонта нефтепровода 11 апреля поднял Александр Лукашенко. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для РФ, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — обратился к вице-премьеру Игорю Ляшенко президент.

После заявления президента главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что Беларусь планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода.


ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — магистральный нефтепровод, который перекачивает нефть, поступающую из российской части нефтепровода «Дружба» в направлении Западной Европы и Балканских стран, обеспечивает снабжение углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия. В 2018 году по системе прокачано 60,4 млн т нефти, из них 58,8 млн т — поставки из РФ, что составляет около четверти нефтеэкспорта страны.

 
 
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Россия не рассматривает вариант закрытия Беларусью нефтепровода «Дружба» для прокачки российской нефти, но в случае такого форс-мажора у РФ есть возможность...
 
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