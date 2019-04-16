Новак: РФ может направить нефть через порты, если Беларусь ограничит прокачку по «Дружбе»

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы (трубопровода „Дружба“ в Беларуси) — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты. Но я считаю, что это совсем нецелесообразно и надо работать в соответствии с действующими договоренностями, контрактами», — сказал Новак.





Министр отметил, что деятельность российских и белорусских компаний, владеющих нефтепроводной инфраструктурой, отрегулирована договором. «При наличии необходимости ремонтов это все заранее планируется, заранее обговаривается, чтобы не нарушить транспортные потоки», — добавил он.





Вопрос о необходимости ремонта нефтепровода 11 апреля поднял Александр Лукашенко. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для РФ, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — обратился к вице-премьеру Игорю Ляшенко президент.





После заявления президента главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго сообщил, что Беларусь планирует провести капитальный ремонт пяти участков нефтепровода.







