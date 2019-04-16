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Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля

17.04.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
Фото из открытых источников

Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля Почему различаются прогнозы погоды на разных сайтах?
В предстоящие сутки, 18 апреля, ожидается переменная облачность. В ночные часы местами по югу Брестской и Гомельской областей пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем порывы усилятся до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ожидается 11-16 тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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