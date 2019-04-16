Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ожидается 11-16 тепла.
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Небольшие осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 апреля
17.04.2019 21:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем ожидается 11-16 тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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