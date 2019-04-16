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Стало известно, когда Рада примет закон о государственном языке Украины
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 25 апреля парламент Украины примет закон о государственном языке страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно документу, украинским языком будут обязаны пользоваться все государственные служащие Украины. Кроме этого, на него переведут все официальное делопроизводство.
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Новости Украины. 25 апреля парламент Украины примет закон о государственном языке страны. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщили в...
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