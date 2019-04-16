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Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

17.04.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Непростая ситуация на льнозаводе в Кореличах – здесь в последнее время вынуждены следить за прогнозом погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Дело в том, что во время дождя вода затекает прямо в производственное помещение. И это при том, что на предприятии прошла модернизация. Если новым оборудованием там довольны, то вот к ремонту здания возникает много вопросов. Подрядчик не спешит устранять недоделки. В непростой ситуации разбиралась корреспондент Галина Буро.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Последствия дождевых водопадов на белых стенах черными слезами. Именно так плакали почти 18 миллионов рублей, которые предприятие «Кореличи-Лен» потратило на реконструкцию старого цеха.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Снег тает, течет, замерзает, течет, замерзает – стена разрушится!

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Строители выполнили работу еще в 2014 году, но главный инженер льнозавода рассказывает: радость была недолгой. Через полгода по стенам и полу пошли трещины. В непогоду в цехе стоит сырость, в технологическом приямке – вода. Если не принять меры, продукцию придется спасать.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Галина Буро, СТВ:
Из всех культур лен самый гигроскопичный. И если попадает влага, это влияет на его крепость. Поэтому для производства льноволокна помещение обязательно должно быть сухим. Это и качество товара, и его конкурентоспособность.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

На все претензии льнозавода подрядчик отвечал обещаниями – так длилось 5 лет. В итоге пришлось вмешаться контролирующим органам. Строители замазали трещины, но они снова треснули.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Виктор Пивко, начальник управления КГК Гродненской области:
Устранение сделано так, что уже нужно устранять после устранения недостатков. То есть сегодня пока только какое-то замазывание дыр и попытка показать какую-то деятельность.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Но вот совпадение: в день, когда наша съемочная группа приехала на предприятие, появились и строители. Правда, к такому визиту здесь относятся скептически.  

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Иван Лаврович, главный инженер ОАО «Кореличи-Лен»:
Не внушает доверия данная организация нам уже. Поэтому мы наняли предсудебную экспертизу и дело передали в суд. Потому что видим, что гарантия кончится, и все придется самим делать.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

В гродненской строительной организации от своих обязательств не отказываются. И вновь, словно заученные, звучат обещания.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Александр Гоман, заместитель генерального директора предприятия «Гроднооблсельстрой»:
– Все замечания, которые будут, были, они будут все исправляться в кратчайшие сроки, буквально месяц-два.
– Пять лет прошло с момента реконструкции, и вы уже обещали устранить недостатки.
– Финансовое положение не позволяло это сделать. А сейчас будем находить выходы.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах

Кореличскую продукцию продают на предприятия Орши и Гродно. Волокно нового урожая как белорусский бренд уже ждут в Китае. Но сначала ремонт или суд, ведь на заводе намерены сделать все, чтобы планы не треснули, как стены в их производственном цехе.

Вода по стенам: 5 лет подрядчик не может устранить проблемы реконструкции на льнозаводе в Кореличах
 
Теги: Гродно
 
 
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