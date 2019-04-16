Медведчук хочет встретиться с Путиным для обсуждения ситуации с украинскими моряками

Источник материала: Интерфакс

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что собирается в апреле встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на то, что и господин Порошенко, и господин Зеленский (кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский - ИФ) говорят, что планируют исключить господина Медведчука из дальнейших мирных переговоров, сам Медведчук заявил, что продолжит бороться за украинских заключенных частным образом и "питает надежду" на освобождение 24 моряков после перелета через Беларусь для встречи с Путиным в этом месяце", - цитирует The Financial Times интервью с В.Медведчуком.

Он также отметил, что В.Путин не сказал ему на последней встрече, что поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского или выступает против действующего президента Петра Порошенко.

"Он сказал: мы будем работать с тем, кого изберут. Но это зависит от того, кого изберут и какие у них взгляды", - сказал В.Медведчук.

10 апреля президент Украины Петр Порошенко попросил СБУ рассмотреть целесообразность участия В.Медведчука в переговорах по освобождению украинских заложников.

Спикер предвыборного штаба другого кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ВВС заявил, что никаких контактов с В.Медвечуком команда В.Зеленского не имеет, и отметил, что "не совсем понимает эффективность" В.Медведчука как переговорщика с российской стороной.

В марте В.Медведчук и лидер партии "Оппозиционный блок- За жизнь" Юрий Бойко были в Москве, где обсуждали вопросы поставок и транзита газа с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Президент РФ Владимир Путин встретился тогда с В.Медведчуком.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Суда отконвоировали в Керчь.

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

В конце ноября украинцев перевезли в Москву. По решению суда все украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля.

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.