"Я вижу солнце". ТЮЗ готовит премьеру спектакля для подростков о войне, семье, дружбе и любви

Источник материала: Интерфакс

Спектакль Нодара Думбадзе "Я вижу солнце" увидят зрители белорусского ТЮЗа уже в начале мая 2019 года. Премьерные показы запланированы на 3, 4 и 10 мая.

Нодар Думбадзе "Я вижу солнце"

Подросток Сосо ещё не годится в солдаты -- не дорос. Его война -- тяжёлая работа в поле, учёба, помощь тёте Кето и однокласснице Хатии. Сосо водит девочку в школу, потому что из всего окружающего мира Хатия видит только солнце. Но раз видит солнце, есть надежда, что зрение можно вернуть! После войны. А сейчас маленькое грузинское село отчаянно работает для победы и так же отчаянно ждёт, ждёт своих солдат с фронта. Ведь кто-то же должен вернуться! Иначе с кем Хатия будет смотреть на солнце? Кто посеет кукурузу и восстановит мельницу? Кто женится на красавице тёте Кето?..



Создатели спектакля приглашают увидеть историю Сосо зрителей старше 12 лет.

В пятницу, 3 мая, спектакль покажут в 18.00, а в субботу, 4 мая, дважды – в 15.00 и в 18.00. Также в мае постановка "Я вижу солнце" будет показана на сцене ТЮЗа еще раз – 10 мая в 18.00. Дата выбрана не случайно – тема постановки напрямую связана с Великой отечественной войной, день Победы в которой отмечается накануне, 9 мая.

"Я вижу солнце" – известное произведения Нодара Думбадзе, известное многим сегодняшним родителям, а также бабушкам и дедушкам по собственному школьному детству. В 1965 году по этой книге был снят фильм с одноименным названием, который также пользовался большим успехом.

Автором инсценировки спектакля "Я вижу солнце" в белорусском ТЮЗе, а также его режиссером-постановщиком выступает художественный руководитель тбилисского Театра юного зрителя Дмитрий Хвтисиашвили.

Что можно будет увидеть в ТЮЗе в мае?

3 мая, пятница. 18.00. Н.Думбадзе "Я вижу солнце". 12+. Премьера.

4 мая, суббота. 15.00 и 18.00. Н.Думбадзе "Я вижу солнце". 12+. Премьера.

5 мая, воскресенье. 11.00. Д.Салимзянов "Веселый Роджер". 6+

10 мая, пятница. 18.00. Н.Думбадзе "Я вижу солнце". 12+. Премьера.

11 мая, суббота. 11.00 и 14.00. Г.Х.Андерсен "Дюймовочка". 0+.

12 мая, воскресенье. 11.00. О.Пройслер "Моя маленькая волшебница". 6+

15 мая, среда. 19.00. Ж.Б.Мольер "Лекарь поневоле". 16+.

16 мая, четверг. 18.00. А.Жвалевский, Е.Пастернак, А.Баркар "Спасите наши души". 12+ Премьера.

17 мая, пятница. 19.00. В.Короткевич "Дикая охота короля Стаха". 16+.

18 мая, суббота. 11.00 и 14.00. Р.Быков, В.Коростылев. "Доктор Айболит". 0+.

19 мая, воскресенье. 11.00. М.Метерлинк. "Синяя птица". 12+.

23 мая, четверг. 19.00. бр.Далецкие, М.Чарот "Белорусские водевили". 16+.

24 мая, пятница. 19.00. У.Шекспир "Ромео и Джульета". 16+. Премьера.

25 мая, суббота. 11.00 и 16.00. Э.Портер. "Полиана". 12+.

26 мая, воскресенье. 11.00. "Кошкин дом". 0+.

28 мая, вторник. 13.00. К.Коллоди "Пинокио". 6+. Премьера.

29 мая, среда. 13.00. К.Коллоди "Пинокио". 6+. Премьера.

30 мая, четверг. 13.00. К.Коллоди "Пинокио". 6+. Премьера.