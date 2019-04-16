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Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

17.04.2019 20:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.

"Я объявляю, что премьер-министр и член Кнессета Биньямин Нетаньяху должен сформировать правительство", - написал Р.Ривлин в своем Twitter.

"Это была сложная предвыборная кампания. Со всех сторон было сказаны такие вещи, которых не следовало говорить", - подчеркнул президент.

Кроме того, израильский президент выразил надежду, что голос женщин в новом Кнессете "будет четко услышан".

"К сожалению, в этом Кнессете будет гораздо меньше женщин, чем в предыдущем Кнессете. Я надеюсь, что новый Кнессет и правительство будут включать женщин-министров и председателей комитетов и обеспечат, чтобы голос женщин присутствовал и был четко услышан", - написал Р.Ривлин в своем аккаунте в Twitter.

Теперь, Б.Нетаньяху успешно сформирует коалиционное правительство, и его состав одобрят в Кнессете минимум 61 голосом, он сохранит пост премьер-министра. Ранее сообщалось, что более половины депутатов уже пообещали поддержать премьера.

Б.Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года, а также он занимал должность премьера в 1996-1999 годах.

 
 
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Президент Израиля Реувен Ривлин в среду поручил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны. "Я объявляю, что...
 
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