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Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От большой политики и экономики до медалей высшей пробы в спорте и успешного выступления молодых белорусов на интеллектуальных состязаниях. Что формирует имидж нашей страны на международной арене – об этом 17 апреля говорили в Гродненском университете имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со студентами и преподавателями пообщался генеральный директор СТВ Игорь Луцкий. Встреча прошла в форме диалога. Купаловский вуз в Гродно в том числе и кузница репортерских кадров. Будущих журналистов здесь готовят уже полтора десятка лет.
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Гродненский университет – одно из старейших учебных заведений страны. Высшее образование здесь получают более 15 тысяч молодых людей.
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Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»
Новости Беларуси. От большой политики и экономики до медалей высшей пробы в спорте и успешного выступления молодых белорусов на интеллектуальных состязаниях. Что...
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