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Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»

17.04.2019 21:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От большой политики и экономики до медалей высшей пробы в спорте и успешного выступления молодых белорусов на интеллектуальных состязаниях. Что формирует имидж нашей страны на международной арене – об этом 17 апреля говорили в Гродненском университете имени Янки Купалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»

Со студентами и преподавателями пообщался генеральный директор СТВ Игорь Луцкий. Встреча прошла в форме диалога. Купаловский вуз в Гродно в том числе и кузница репортерских кадров. Будущих журналистов здесь готовят уже полтора десятка лет.

Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Прежде всего меня здесь, в Гродненском университете, интересуют специалисты. Здесь очень много кадров, очень много кафедр, серьезный медиацентр. Мы думают, что найдем здесь какую-то опору для того, чтобы развивать телеканал.

Игорь Луцкий в День информирования: «Прежде всего меня в Гродненском университете интересуют специалисты»

Гродненский университет – одно из старейших учебных заведений страны. Высшее образование здесь получают более 15 тысяч молодых людей.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. От большой политики и экономики до медалей высшей пробы в спорте и успешного выступления молодых белорусов на интеллектуальных состязаниях. Что...
 
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