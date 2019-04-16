19 апреля в Бресте начинается 1-й этап турнира «Кожаный мяч»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте стартуют соревнования на призы Президентского спортивного клуба. Место проведения – Футбольный манеж (ул.Луцкая, микрорайон «Ковалевка»), начало — в 14.00. После торжественного открытия начнутся первые игры.



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Ежегодно турнир проводится в трех возрастных группах (младшей, средней и старшей), в республиканских финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси. Это настоящий футбольный праздник для всех его участников. Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт, а также разнообразные призы и памятные подарки от организаторов.

Соревнования проводятся в три этапа:

1-й этап (массовые соревнования в физкультурно-спортивных клубах, центрах физкультурно-оздоровительной работы, клубах по спортивным интересам, учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и учреждениях образования, районные, городские соревнования между командами физкультурно-спортивных клубов, центров физкультурно-оздоровительной работы, клубов по спортивным интересам, учреждений дополнительного образования детей и молодежи и учреждений образования);

2-й этап (областные и Минские городские соревнования).Сроки проведения первых двух этапов: с 1 апреля по 31 июля 2019г. Конкретные даты начала и окончания соревнований в пределах сроков, предусмотренных настоящим пунктом, определяются соответствующими организационными комитетами.

3-й этап – с 2 по 6 сентября 2019г. – финальные республиканские соревнования среди команд-победительниц областных и г. Минска первенств (8 команд в каждой возрастной группе – по 1 команде от области, по 2 команды от Минска)

В турнире могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются футболом в специальных школах и академиях. Для того, чтобы принять для участия в 1-ом этапе (массовом) соревнований, надо собрать свою команду, подать заявку на участие в отдел образования, спорта и туризма районных, городских (городов областного подчинения) исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, на территории которого сформирована команда.

История соревнований «Кожаный мяч»

История республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» насчитывает уже более полувека. Больше сорока лет назад звезды мирового футбола Лев Яшин, Виктор Понедельник и Валерий Воронин стали инициаторами создания клуба «Кожаный мяч», в который тут же изъявили желание вступить сотни тысяч мальчишек из всех республик бывшего Советского Союза.

В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд — почти миллион юных футболистов со всего Советского Союза. Спустя год состоялся первый всесоюзный финал, где победу одержала команда «Чайка» из Минска.

Для многих ребят клуб стал школой большого футбола. Они выросли, превратившись в настоящих мастеров, и в разное время выступали за такие известные команды, как «Спартак», «ЦСКА», динамовские клубы Москвы, Минска, Киева, Тбилиси и др. За всю историю турнира в нем приняли участие миллионы мальчишек. С распадом Союза соревнования временно прекратили свое существование. Турнир вновь возродился в 1997 году и с тех пор его популярность в нашей стране с каждым годом только возрастает. А с 2007 г. начался отсчет новейшей истории республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Соревнований на призы Президентского спортивного клуба.