Макияж Ленина (в Лунинце) забраковали и «облачили» его в бронзу

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё вчера бюст Ленина возле завода «Полесьеэлектромаш» в Лунинце красовался при полном параде , с крашеными в чёрный цвет бородой, усами, бровями и волосами.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65352.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фотография, опубликованная на Медиа-Полесье, обошла многочисленные сайты. И не напрасно. Потому что сегодня бюст снова перекрасили. На этот раз в однотонную бронзу.

От прежнего «дизайна» остался только бордового цвета постамент.

По этим фото можно проследить, как экспериментировали заводчане с бюстом Владимира Ильича.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65352.php

Читать полностью в источнике с фото:



