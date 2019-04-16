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Макияж Ленина (в Лунинце) забраковали и «облачили» его в бронзу
17.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё вчера бюст Ленина возле завода «Полесьеэлектромаш» в Лунинце
Фотография, опубликованная на Медиа-Полесье, обошла многочисленные сайты. И не напрасно. Потому что сегодня бюст снова перекрасили. На этот раз в однотонную бронзу.
От прежнего «дизайна» остался только бордового цвета постамент.
По этим фото можно проследить, как экспериментировали заводчане с бюстом Владимира Ильича.
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Ещё вчера бюст Ленина возле завода «Полесьеэлектромаш» в Лунинце красовался при полном параде, с крашеными в чёрный цвет бородой, усами, бровями и волосами. ...
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