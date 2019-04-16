ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макияж Ленина (в Лунинце) забраковали и «облачили» его в бронзу

17.04.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ещё вчера бюст Ленина возле завода «Полесьеэлектромаш» в Лунинце красовался при полном параде, с крашеными в чёрный цвет бородой, усами, бровями и волосами.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65352.php

Макияж Ленина (в Лунинце) забраковали и «облачили» его в бронзу

Фотография, опубликованная на Медиа-Полесье, обошла многочисленные сайты. И не напрасно. Потому что сегодня бюст снова перекрасили. На этот раз в однотонную бронзу.

От прежнего «дизайна» остался только бордового цвета постамент.

По этим фото можно проследить, как экспериментировали заводчане с бюстом Владимира Ильича.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65352.php

Макияж Ленина (в Лунинце) забраковали и «облачили» его в бронзу

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ещё вчера бюст Ленина возле завода «Полесьеэлектромаш» в Лунинце красовался при полном параде, с крашеными в чёрный цвет бородой, усами, бровями и волосами. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неделя леса: сотрудники Исполкома СНГ высадили деревья под Минском
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика