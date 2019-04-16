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Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Чиновники инспектируют работу местных властей и решают вопросы, адресованные главе государства во время акции
17 апреля с жителями Орши общалась глава Администрации Президента. К Наталье Кочановой на личный прием со своими проблемами пришли более 40 человек. Основные вопросы – трудоустройство, улучшение жилищных условий многодетных семей, выделение земли, благоустройство населенных пунктов. Вопросы, как правило, сугубо личного характера. Но отнюдь не менее значимые.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Как отметила Наталья Кочанова, в работе с людьми не бывает мелких жалоб или незначимых обращений. Если человек решил искать помощи или разъяснений не в местных органах власти, а в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует.
Это подтверждает и история семьи Батуро. В 16 лет Михаил остался без обеих ног. Долгие годы мужчина вынужден жить с матерью в частном доме без удобств. На участке нет даже бани, мыться приходится прямо на улице. Несколько лет назад семья решилась на строительство жилья с социальными гарантиями, даже заключили договор. Однако льготного финансирования было недостаточно, и четырем семьям, в том числе Батуро, квартиры попросту не дали.
Тамара Батуро, жительница Орши:
Михаил Батуро, житель Орши:
Подобные приемы граждан сегодня также прошли в Молодечно, Дятлово, Ветке и Партизанском районе Минска.
18 апреля местных жителей с насущными проблемами ожидают в Пинске. Здесь на вопросы горожан будет отвечать помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Продолжатся выездные приемы и на следующей неделе. После
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Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует
Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Чиновники инспектируют работу местных властей и решают вопросы, адресованные главе...
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