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Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

17.04.2019 22:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Чиновники инспектируют работу местных властей и решают вопросы, адресованные главе государства во время акции «Ваш вопрос Президенту», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

17 апреля с жителями Орши общалась глава Администрации Президента. К Наталье Кочановой на личный прием со своими проблемами пришли более 40 человек. Основные вопросы – трудоустройство, улучшение жилищных условий многодетных семей, выделение земли, благоустройство населенных пунктов. Вопросы, как правило, сугубо личного характера. Но отнюдь не менее значимые.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Что касается в целом тех обращений, которые мы уже рассмотрели в ходе этого личного приема, я бы сделала акцент на том, что практически все вопросы можно и должны были решить местные органы власти. Я часто встречаюсь с людьми. Люди очень по-доброму, с пониманием. Но я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что эта работа с обращениями граждан, приемы по личным вопросам, очень непростая. Но к ней надо относиться очень ответственно.

Как отметила Наталья Кочанова, в работе с людьми не бывает мелких жалоб или незначимых обращений. Если человек решил искать помощи или разъяснений не в местных органах власти, а в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Это подтверждает и история семьи Батуро. В 16 лет Михаил остался без обеих ног. Долгие годы мужчина вынужден жить с матерью в частном доме без удобств. На участке нет даже бани, мыться приходится прямо на улице. Несколько лет назад семья решилась на строительство жилья с социальными гарантиями, даже заключили договор. Однако льготного финансирования было недостаточно, и четырем семьям, в том числе Батуро, квартиры попросту не дали.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Тамара Батуро, жительница Орши:
Когда нам давали по Соляникова квартиру, естественно, нас устраивал и кредит, и все. Потому что в банк я сходила, сказали кредит – около 45 рублей, в тот момент, когда у сына была пенсия 215. Нас это устраивало. Сейчас мы не сможем строиться, у нас вариантов нет. С социального жилья нас сняли, потому что на 11 рублей у нас превышен прожиточный минимум.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Михаил Батуро, житель Орши:
Обидно было. Потому что ждали, ждали, надеялись, а в итоге получается, что 9 лет просто прождали зря.

Наталья Кочанова: если человек решил искать помощи в вышестоящих инстанциях, значит, проблема действительно существует

Подобные приемы граждан сегодня также прошли в Молодечно, Дятлово, Ветке и Партизанском районе Минска.

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18 апреля местных жителей с насущными проблемами ожидают в Пинске. Здесь на вопросы горожан будет отвечать помощник Президента – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич. Продолжатся выездные приемы и на следующей неделе. После «Большого разговора» глава государства поручил детально рассмотреть каждое обращение, а их поступило около 2000.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжаются выездные приемы граждан. Чиновники инспектируют работу местных властей и решают вопросы, адресованные главе...
 
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