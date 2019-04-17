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ЦСКА одержал третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находится в шаге от трофея
Источник материала: Tut.by
Хоккеисты московского ЦСКА одержали третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находятся в шаге от завоевания трофея.
«Авангард» — ЦСКА — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Шайбы: 0:1 — Андронов (Дальбек, 43.02), 0:2 — М. Григоренко (Н. Д. Нестеров, 59.04, в пустые ворота).
Броски: 16−30 (4−12, 4−9, 8−9).
Силовые приемы: 16−8 (7−5, 3−2, 6−1).
Штраф: 8−2.
И вновь, как и в
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин не пропускает во втором поединке кряду. Он оставляет свои ворота сухими вот уже на протяжении 125 минут и 4 секунд — это рекорд финальных серий Кубка Гагарина.
Еще один рекорд: Михаил Григоренко забросил в пустые ворота в четвертом (!) матче подряд, отмечает официальный
На 24-й минуте шайба побывала и в воротах ЦСКА, когда Денис Зернов переправил ее в сетку после паса на пятачок из-за ворот. Но после видеопросмотра гол засчитан не был.
Бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась в составе «Авангарда» провел на льду 7 минут 52 секунды, выиграл 5 из 7 вбрасываний (71,4%), заблокировал 1 неприятельский выстрел и завершил поединок с показателем полезности «-1».
Четвертый матч серии пройдет 19 апреля в Балашихе, где из-за аварийного состояния «Арены-Омск» проводит свои домашние поединки «Авангард». В случае победы ЦСКА впервые в истории выиграет Кубок Гагарина.
Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):
ЦСКА — «Авангард» — 3:0 (5:2, 3:0, 2:0).
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Хоккеисты московского ЦСКА одержали третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находятся в шаге от завоевания трофея.
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