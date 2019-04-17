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ЦСКА одержал третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находится в шаге от трофея

17.04.2019 23:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккеисты московского ЦСКА одержали третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находятся в шаге от завоевания трофея.


Фото: khl.ru

«Авангард» — ЦСКА — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы: 0:1 — Андронов (Дальбек, 43.02), 0:2 — М. Григоренко (Н. Д. Нестеров, 59.04, в пустые ворота).

Броски: 16−30 (4−12, 4−9, 8−9).

Силовые приемы: 16−8 (7−5, 3−2, 6−1).

Штраф: 8−2.

И вновь, как и в предыдущей встрече, решающим оказался третий период, в котором были заброшены все шайбы.

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин не пропускает во втором поединке кряду. Он оставляет свои ворота сухими вот уже на протяжении 125 минут и 4 секунд — это рекорд финальных серий Кубка Гагарина.

Еще один рекорд: Михаил Григоренко забросил в пустые ворота в четвертом (!) матче подряд, отмечает официальный сайт КХЛ.

На 24-й минуте шайба побывала и в воротах ЦСКА, когда Денис Зернов переправил ее в сетку после паса на пятачок из-за ворот. Но после видеопросмотра гол засчитан не был.

Разъяснение департамента судейства по отмененной шайбе «Авангарда»: На 24-й минуте матча после взятия ворот, произведенного хозяевами (Д. Зернов № 16), судья видеоповторов инициировал просмотр на предмет «шайба направлена в ворота любой частью тела атакующего хоккеиста». После видеопросмотра определено: атакующий игрок забросил шайбу в ворота коньком. Взятие ворот не засчитывается.

Бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась в составе «Авангарда» провел на льду 7 минут 52 секунды, выиграл 5 из 7 вбрасываний (71,4%), заблокировал 1 неприятельский выстрел и завершил поединок с показателем полезности «-1».

Четвертый матч серии пройдет 19 апреля в Балашихе, где из-за аварийного состояния «Арены-Омск» проводит свои домашние поединки «Авангард». В случае победы ЦСКА впервые в истории выиграет Кубок Гагарина.

Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

ЦСКА — «Авангард» — 3:0 (5:2, 3:0, 2:0).

 
 
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Хоккеисты московского ЦСКА одержали третью победу в финальной серии Кубка Гагарина и находятся в шаге от завоевания трофея.
 
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