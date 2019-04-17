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Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

17.04.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

17 – 18 апреля делегация представителей СМИ Китая в рамках пресс-тура посещает Гродненскую область.

Свое знакомство с принеманским краем гости начали с замкового комплекса «Мир». В этот же день они побывали в ГрГУ имени Янки Купалы, где встретились с руководством вуза и своими соотечественниками – сейчас уже студентами-купаловцами.

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

— Сотрудничество с Китаем – одно из приоритетных направлений гродненского университета. И сегодня это сотрудничество стало всеобъемлющим, — отметил проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. — Граждане Китая учатся у нас на всех уровнях получения образования – от подготовительного отделения до аспирантуры. Кроме того, развивается несколько совместных научных проектов. Есть сотрудничество в рамках двусторонних отношений «университет – университет», в рамках сотрудничества с провинцией Ганьсу, а также на уровне государства.

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

К слову, в ГрГУ имени Янки Купалы около 200 человек изучают китайский язык на разных ступенях. Это могут курсы в кабинете Конфуция или же изучение китайского как первого иностранного языка для студентов специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». Многие имеют возможность пройти стажировку в Поднебесной. Купаловцы, в свою очередь, тоже предоставляют китайским студентам стипендии. Для жителей Поднебесной, которые хотят изучать русский язык, в университете создана база стажировки кадров провинции Ганьсу, работает Школа русского языка как иностранного.

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

И гродненский вуз, и университеты Китая, отметили участники встречи, заинтересованы в расширении контактов в сфере образования.

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

— Посещая Беларусь, мы видим, что это красивая страна, и здесь спокойная жизнь, — рассказал Чэнь Чао, корреспондент телерадиокомпании провинции Цзянсу. — Также мы отметили, что многие студенты интересуются китайским языком. Надеюсь, в дальнейшем будет больше общения между студентами двух стран и университетами. Тогда, возможно, нам не нужны будут переводчики, которые сегодня помогают общению.

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

Продолжилось знакомство с университетом приятным для гостей общением с соотечественниками, которые рассказали об особенностях учебы в Гродно. А в завершение все вместе приняли участие в «караоке по-русски» и спели «Катюшу».

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине
Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

В рамках пресс-тура представители СМИ также встретятся с руководством области, смогут познакомиться с Гродно во время пешеходной экскурсии по городу, посетят ОАО «Молочный Мир» и ОАО «Беллакт».

Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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17 – 18 апреля делегация представителей СМИ Китая в рамках пресс-тура посещает Гродненскую область. Свое знакомство с принеманским краем гости начали с замкового...
 
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