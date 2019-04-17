Обсудили сотрудничество в сфере образования и спели «Катюшу». Большой пресс-тур китайских журналистов проходит на Гродненщине

Источник материала: Вороновская газета





17 – 18 апреля делегация представителей СМИ Китая в рамках пресс-тура посещает Гродненскую область.

Свое знакомство с принеманским краем гости начали с замкового комплекса «Мир». В этот же день они побывали в ГрГУ имени Янки Купалы, где встретились с руководством вуза и своими соотечественниками – сейчас уже студентами-купаловцами.











— Сотрудничество с Китаем – одно из приоритетных направлений гродненского университета. И сегодня это сотрудничество стало всеобъемлющим, — отметил проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых. — Граждане Китая учатся у нас на всех уровнях получения образования – от подготовительного отделения до аспирантуры. Кроме того, развивается несколько совместных научных проектов. Есть сотрудничество в рамках двусторонних отношений «университет – университет», в рамках сотрудничества с провинцией Ганьсу, а также на уровне государства.







К слову, в ГрГУ имени Янки Купалы около 200 человек изучают китайский язык на разных ступенях. Это могут курсы в кабинете Конфуция или же изучение китайского как первого иностранного языка для студентов специальности «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций». Многие имеют возможность пройти стажировку в Поднебесной. Купаловцы, в свою очередь, тоже предоставляют китайским студентам стипендии. Для жителей Поднебесной, которые хотят изучать русский язык, в университете создана база стажировки кадров провинции Ганьсу, работает Школа русского языка как иностранного.









И гродненский вуз, и университеты Китая, отметили участники встречи, заинтересованы в расширении контактов в сфере образования.







— Посещая Беларусь, мы видим, что это красивая страна, и здесь спокойная жизнь, — рассказал Чэнь Чао, корреспондент телерадиокомпании провинции Цзянсу. — Также мы отметили, что многие студенты интересуются китайским языком. Надеюсь, в дальнейшем будет больше общения между студентами двух стран и университетами. Тогда, возможно, нам не нужны будут переводчики, которые сегодня помогают общению.







Продолжилось знакомство с университетом приятным для гостей общением с соотечественниками, которые рассказали об особенностях учебы в Гродно. А в завершение все вместе приняли участие в «караоке по-русски» и спели «Катюшу».











В рамках пресс-тура представители СМИ также встретятся с руководством области, смогут познакомиться с Гродно во время пешеходной экскурсии по городу, посетят ОАО «Молочный Мир» и ОАО «Беллакт».





Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/