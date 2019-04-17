Китайские журналисты в рамках пресс-тура по Беларуси посетили Мирский замок

Источник материала: Вороновская газета





С 16 апреля наша страна принимает делегацию представителей различных СМИ Китайской народной республики.

Пресс-тур, в рамках которого журналисты посетили и кореличскую землю, проводится с целью продвижения и популяризации белорусских товаров и услуг в КНР, а также развития отношений между нашими государствами.

В первый день визита иностранная делегация посетила китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», научно-технологический парк БНТУ «Политехник», филиал «Ресурсный центр ЭкоТехноПарк — ВОЛМА» Республиканского института профессионального образования, а также факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета.





— Я приятно удивлён, что развитие индустриального парка «Великий камень» идёт настолько стремительными темпами, — делится журналист Чжибинь Чэнь. — Очень радует система контроля, которую мы могли там наблюдать. Очевидно, что она соответствует самым высоким требованиям, которые впоследствии обеспечат надлежащее качество продукции.

Второй день пребывания в нашей стране начался для китайских журналистов со знакового места — Мирского замка. Для представителей телевидения, радио, Интернет-порталов и информагентств КНР провели экскурсию, во время которой иностранным гостям даже посчастливилось станцевать менуэт.









— Первое, что бросается в глаза, приезжая в Беларусь, — это, конечно, чистота, — делится своими впечатлениями представитель международного радио Китая Цзюньсян Ли. — У вас удивительная природа, поражающая своей красотой, а также люди, главная черта которых — прямолинейность. Если китайцы несколько уклончивые, то белорусы говорят всё прямо и открыто, что мне по душе (улыбается).

— Подобного рода замков у нас в стране, к сожалению, нет. Поэтому было вдвойне интересно слушать и наблюдать за тем, как формировалась ваша история, — сказал Цзюньсян Ли.









В этот же день иностранные гости посетили Гродненский государственный университет имени Янки Купалы и познакомились с историческими местами областного центра. Завтра журналистов ожидает экскурсия по ОАО «Молочный мир» и ОАО «Беллакт», а также встреча с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым. Завершится пресс-тур 20 апреля.

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Фото: Виктория КОСТЮК