﻿ Саудовская Аравия примет ежегодный саммит G20 в ноябре 2020 года - СМИ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саудовская Аравия примет ежегодный саммит G20 в ноябре 2020 года - СМИ

17.04.2019 22:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд в ноябре 2020 года примет ежегодный саммит G20, сообщают в среду официальные саудовские СМИ.

По их данным, двухдневный саммит в Эр-Рияде пройдет 21-22 ноября. Это будет первая в истории встреча в верхах G20, которая состоится в Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Группа двадцати, под председательством хранителя двух святынь (мечети аль-Харам в Мекке и Мечеть Пророка в Медине - ИФ) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", - отмечается в сообщениях.

По данным СМИ, в преддверии саммита в 2020 году в Саудовской Аравии пройдут подготовительные встречи на уровне министров, а также встречи для высокопоставленных правительственных чиновников из стран-участниц G20 и для представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд в ноябре 2020 года примет ежегодный саммит G20, сообщают в среду официальные саудовские СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мыши и крысы на МКС летают по кругу для создания микрогравитации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика