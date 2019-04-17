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Россельхознадзор пока не планирует проверять производителей яблок и груш в Беларуси

17.04.2019 21:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Специалисты Россельхознадзора пока не собираются в Беларусь для инспектирования местных производителей яблок и груш, поскольку не получили приглашения.

"С 12 апреля (дата введения запрета на поставки в РФ белорусских яблок и груш - ИФ) в Россельхознадзор от Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси не поступали официальные письма с приглашением провести переговоры или приехать на инспекцию", - сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре, комментируя заявление главы Минсельхозпрода Беларуси Анатолия Хотько по поводу того, что белорусская сторона ждет ответа службы о возможном проведении инспекции.

"Что мы можем ответить, если нет приглашения?" - заявили в Россельхознадзоре.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

По данным службы, с 1 по 7 апреля на границе с Беларусью было задержано 36 машин с фруктами без документов. Кроме того, задержано 66 машин с яблоками и грушами, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Но в Россельхознадзоре не исключают фальсификацию сертификатов.

Решение Россельхознадзора вызвало эмоциональную реакцию президента Беларуси Александр Лукашенко. Принятую меру он назвал санкциями и "выкручиванием рук" и заявил о возможности начала ремонта нефтепровода "Дружба" в связи с действиями России.

Между тем, как заявил на днях журналистам вице-премьер Алексей Гордеев, разрешение проблемы, связанной с запретом Россией поставок белорусских яблок и груш, возможно при условии предоставления Беларусью доказательств того, что правила торговли не нарушаются. "Нам нужны доказательства того, что такие нарушения не будут со стороны белорусских органов допускаться", - сказал он.

 
 
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Специалисты Россельхознадзора пока не собираются в Беларусь для инспектирования местных производителей яблок и груш, поскольку не получили приглашения.
 
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