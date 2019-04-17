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В Минске прошла театрализованная постановка крёстного пути Спасителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Театрализованная постановка крестного пути Иисуса состоялась 17 апреля у минского костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиция переживания страданий Христовых появилась в церкви еще в XII веке. Все действо напоминает о последних часах жизни Иисуса перед распятием. Участники богослужения идут от точки к точке, размышляя о страданиях Спасителя.
Епископ Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии:
Такое Богослужение традиционно проводится в дни Великого поста. У католиков он завершится уже на нынешней неделе. В ближайшее воскресение часть христиан Беларуси отметят Пасху.
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Новости Беларуси. Театрализованная постановка крестного пути Иисуса состоялась 17 апреля у минского костела Пресвятой Троицы на Золотой Горке, сообщили в...
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