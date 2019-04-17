Сморгонцев приглашают принять участие в республиканском субботнике 20 апреля

Источник материала: Светлы шлях

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. №231 «О проведении республиканского субботника в 2019 году», решения Гродненского областного исполнительного комитета от 12 апреля 2019 г. №225 «О проведении республиканского субботника в Гродненской области», решения Сморгонского районного исполнительного комитета от 15 апреля 2019 г. №288 «О проведении республиканского и районного субботников» 20 апреля 2019 г. в Сморгонском районе проводится республиканский субботник и на протяжении апреля ‒ мая 2019 года - районный субботник.

Заработанные на республиканском и районном субботниках денежные средства перечисляются на отдельный счет Сморгонского райисполкома:

на расчетный счет №ВY90АКВВ36415260000934200000 филиала 413 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в г. Лиде, БИК АКВВВY21413, получатель – Сморгонский райисполком, УНН 500108328, с пометкой «В счет республиканского субботника»;

на расчетный счет №ВY41АКВВ36415260000514200000 филиала 413 открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк» в г. Лиде, БИК АКВВВY21413, получатель – Сморгонский райисполком, УНП 500108328, с пометкой «В счет районного субботника».