Драма в Манчестере: «Сити» забил четыре гола «Тоттенхэму», но вылетел. «Ливерпуль выбил «Порту»

Источник материала: Tut.by

Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» и «Порту» выбыли из турнира.



Reuters

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» выдали один из лучших матчей сезона. Первая игра завершилась победой «шпор» со счетом 1:0, а в ответной встрече команды уже в середине первого тайма забили пять голов на двоих. Сначала Стерлинг вывел «Сити» вперед, но затем Сон Хын Мин в течение пяти минут дважды наказал соперника за ошибки защитника хозяев Эмерика Ляпорта. Теперь команде Гвардиолы нужно было забивать минимум три гола.

«МС» довольно быстро пришел в себя и оперативно начал исправлять ситуацию. Сперва отличился Бернарду, который отправил мяч в сетку рикошетом от соперника, а затем Стерлинг оформил дубль — 3:2 после 22 минут.

На этом команды немного успокоились, но после перерыва вновь полетели в атаку. Минимальное поражение в результативной игре устраивало «Тоттенхэм», но после гола Серхио Агуэро хозяином положения стал уже «Манчестер Сити». Такой расклад продлился до 73-й минуты, когда Фернандо Льоренте сделал счет 4:3. Судья долго просматривал повтор: с одного ракурса казалось, что испанец забил рукой, с другого — бедром. И все же Чакыр принял сторону «Тоттенхэма», решив, что мяч все-таки не попал в руку Льоренте.

«Манчестер Сити» рванул вперед и в уже добавленное время Серхио Агуэро забил еще один гол. В момент празднования Гвардиолы по радиосвязи Чакыру сообщили, что аргентинский форвард находился в офсайде. Гол не был засчитан.

«Манчестер Сити» победил со счетом 4:3, но вылетел, а «Тоттенхэм» сыграет через две недели против «Аякса».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Менди (Сане, 84), Уокер, Лапорт, Сильва (Фернандиньо, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Триппьер, Вертонген, Эриксен, Ваньяма, Лукас Моура (Дэвис, 82), Сиссоко (Льоренте, 41), Алли, Сон Хын Мин.

Во втором матче обошлось без интриги. После домашней победы со счетом 2:0 «Ливерпуль» обыграл «Порту» и в гостях — 4:1.

В составе команды Клоппа забивали Мане, Салах, Фирмино и Ван Дейк. Единственный гол португальцев в активе Милитао.

«Порту»: Касильяс, Пепе, Эдер Милитао, Теллес, Фелипе, Корона (Фернандо, 78), Данилу Перейра, Марега, Отавио (Соарес, 46), Браими (Бруну Кошта, 81), Эррера.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон (Хендерсон, 71), Александер-Арнолд (Гомес, 66), ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фирмино, 46).

В полуфинале «Ливерпуль» сыграет против «Барселоны.