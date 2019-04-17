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8 тенденций, которые улучшат мировой банковский рынок возможно, уже в этом году
Источник материала: Myfin
Банки уже давно стараются по максимуму автоматизировать свою работу. Ведущие банки во многих странах уже сегодня развивают и внедряют у себя робототехнику и искусственный интеллект в целях оптимизации.
Эта тенденция принципиально меняет традиционное представление о работе банковского специалиста и о навыках, которыми он должен обладать. Люди должны будут обучать ботов, тестировать и контролировать их.
На одном из ведущих в мире порталов по карьере в сфере финансов EFINANCIALCAREERS.COM размещено уже 960 объявлений о вакансиях, связанных с искусственным интеллектом, и 105 вакансий, требующих опыта в области робототехники.
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Потребности людей в высокотехнологичных финансовых услугах растут во всем мире. Банкам приходится сотрудничать с финтех-компаниями, чтобы оставаться...
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