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8 тенденций, которые улучшат мировой банковский рынок возможно, уже в этом году

18.04.2019 06:49 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

8 тенденций, которые улучшат мировой банковский рынок возможно, уже в этом году
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

  1. Робототехника и искусственный интеллект

Банки уже давно стараются по максимуму автоматизировать свою работу. Ведущие банки во многих странах уже сегодня развивают и внедряют у себя робототехнику и искусственный интеллект в целях оптимизации.

Эта тенденция принципиально меняет традиционное представление о работе банковского специалиста и о навыках, которыми он должен обладать. Люди должны будут обучать ботов, тестировать и контролировать их.

На одном из ведущих в мире порталов по карьере в сфере финансов EFINANCIALCAREERS.COM размещено уже 960 объявлений о вакансиях, связанных с искусственным интеллектом, и 105 вакансий, требующих опыта в области робототехники. 

 
 
Ссылка на источник 74
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Потребности людей в высокотехнологичных финансовых услугах растут во всем мире. Банкам приходится сотрудничать с финтех-компаниями, чтобы оставаться...
 
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