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Более 140 млн кубометров газа добыто из минских свалок
18.04.2019 06:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За время действия электростанций на минских полигонах коммунальных отходов «Северный» и «Тростенецкий» из их недр было выкачано более 140 млн кубометров свалочного газа.
Таковы результаты деятельности группы компаний "Экотех", управляющая компания которой – совместная белорусско-швейцарской фирма «ТДФ Экотех» - в мае текущего года отметит 10-летие своей деятельности.
Как пояснили «
Вторая электростанция была открыта в 2013 году на полигоне «Северный». Так как данный полигон долгое время являлся основным местом утилизации бытовых отходов жителей белорусской столицы, то и газовый «выхлоп» от этой свалки оказался побольше. С момента открытия здесь было проложено более 7 тысяч погонных метров активных трубопроводов и выкачано более 80 млн кубометров свалочного газа.
Кроме того, на каждом из полигонов было проложено около 3 тысяч метров всасывающих трубопроводов.
Оценить общий эффект деятельности электростанций на минских свалках сложно. Однако, как утверждают западные специалисты, типичный проект утилизации свалочного газа мощностью 4 МВт, а именно электростанция такой мощности до последнего времени работала на полигоне «Тростенецкий», сокращает выбросы парниковых газов эквивалентные выбросам 45 тысяч автомобилей. Для поглощения такого количества газов необходимо высадить лес на площади 60 тысяч акров, а производимая электростанцией энергия позволяет сэкономить 500 тысяч баррелей нефти в год.
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За время действия электростанций на минских полигонах коммунальных отходов «Северный» и «Тростенецкий» из их недр было выкачано более 140 млн кубометров...
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