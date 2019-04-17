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У связистов нет «условного звонка». Как тренируются в 115-ом зенитном ракетном полку

18.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В 115 зенитном ракетном полку прошло контрольное занятие по тактико – специальной подготовке с ротой связи командного пункта под руководством начальника связи штаба полка капитана Сергея Дульского. Проверялась слаженность подразделения связи, обстановка была максимально приближена к боевой. В ходе развертывания военнослужащие выполняли задачи в условиях применения «противником» отравляющих веществ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65357.php

У связистов нет «условного звонка». Как тренируются в 115-ом зенитном ракетном полку

Занятие прошло в два этапа. Первый этап – планирование, где учитывалось боевое, техническое и тыловое обеспечение. Отрабатывалась оперативно – техническая документация на узел связи и боевые посты. В разработке документов участвовал весь личный состав роты связи – от командира роты до начальника аппаратной. Каждый на своем участке отрабатывал необходимую документацию. Коллектив должен работать как единый организм…


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65357.php

У связистов нет «условного звонка». Как тренируются в 115-ом зенитном ракетном полку

Второй этап – отработка задач на практике в полевых условиях. Военнослужащим предстояло обеспечить связью пункт управления полка. Выполняли нормативы по боевой подготовке: развертывание аппаратных и абонентской сети в установленные сроки. Немало внимания в ходе развертывания уделялось инженерному обеспечению, а именно маскировке аппаратных и станций связи с помощью табельных маскировочных комплектов. Во время контрольного занятия связь обеспечивалась с использованием модернизированной цифровой аппаратной Р-409МБ1 – под руководством начальника аппаратной прапорщика Виктора Ремизова. Контрольное занятие своей цели достигло, рота связи справилась на оценку «отлично».

Командир роты связи капитан Дмитрий Бондарь

 
 
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  В 115 зенитном ракетном полку прошло контрольное занятие по тактико – специальной подготовке с ротой связи командного пункта под руководством начальника связи...
 
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