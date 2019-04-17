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Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»
18.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Забота об окружающей среде – наша общая задача. В этом уверенны активисты ОО «БРСМ» УО «Брестский государственный технический университет» и УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», которые с энтузиазмом присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья».
Сегодняшний день для активистов ОО «БРСМ» прошел с пользой для города.
Вооружившись инвентарем, студенты отправились приводить в порядок и очищать от мусора территорию 4-ого форта.
К сожалению, территория была загрязнена не столько пожухлыми листьями, сколько брошенными бутылками, упаковками и окурками.
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Забота об окружающей среде – наша общая задача. В этом уверенны активисты ОО «БРСМ» УО «Брестский государственный технический университет» и УО «Брестский...
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