ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

18.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Забота об окружающей среде – наша общая задача. В этом уверенны активисты ОО «БРСМ» УО «Брестский государственный технический университет» и УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», которые с энтузиазмом присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

Сегодняшний день для активистов ОО «БРСМ» прошел с пользой для города.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

Вооружившись инвентарем, студенты отправились приводить в порядок и очищать от мусора территорию 4-ого форта.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

К сожалению, территория была загрязнена не столько пожухлыми листьями, сколько брошенными бутылками, упаковками и окурками.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Забота об окружающей среде – наша общая задача. В этом уверенны активисты ОО «БРСМ» УО «Брестский государственный технический университет» и УО «Брестский...
 
Новости дня
Новости разные
 
8 тенденций, которые улучшат мировой банковский рынок возможно, уже в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика