Студенты присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья»

Источник материала: Виртуальный Брест

Забота об окружающей среде – наша общая задача. В этом уверенны активисты ОО «БРСМ» УО «Брестский государственный технический университет» и УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», которые с энтузиазмом присоседились к экологической акции «Брест- территория чистоты и здоровья».



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Сегодняшний день для активистов ОО «БРСМ» прошел с пользой для города.



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Вооружившись инвентарем, студенты отправились приводить в порядок и очищать от мусора территорию 4-ого форта.



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К сожалению, территория была загрязнена не столько пожухлыми листьями, сколько брошенными бутылками, упаковками и окурками.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65356.php

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