ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами

18.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошо, что брестчане переживают о том, как будет выглядеть их город к празднованию 1000-летия. На этот раз один из читателей обратил внимание на то, что на Советской устанавливают летнюю площадку для кафе. С одной стороны - хорошо, будет больше "точек" для посидеть-выпить.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами

фото - 2014 год - так выглядит это место летом, без кафе

А с другой... Вот мнение читателя:

Вновь делают площадку-кафе рядом с городскими часами, туристической достопримечательностью, у перекрёстка ул. Советской и ул. Пушкинской в Бресте. Опять часы прикроет конструкция павильона на всё лето, в том числе на время празднования 1000-летия города. А ведь эта достопримечательность заслуживают более уважительного отношения. На ней гербы города, история города. А по истории города не так и много у нас достопримечательностей, зато кофеен вокруг часов теперь предостаточно.

Наши дни:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами

А вы как считаете? Напишите свои ЗА и ПРОТИВ в комментариях.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Хорошо, что брестчане переживают о том, как будет выглядеть их город к празднованию 1000-летия. На этот раз один из читателей обратил внимание на то, что на...
 
Новости дня
Новости разные
 
8 тенденций, которые улучшат мировой банковский рынок возможно, уже в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика