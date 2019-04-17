Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами

Источник материала: Виртуальный Брест

Хорошо, что брестчане переживают о том, как будет выглядеть их город к празднованию 1000-летия. На этот раз один из читателей обратил внимание на то, что на Советской устанавливают летнюю площадку для кафе. С одной стороны - хорошо, будет больше "точек" для посидеть-выпить.



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фото - 2014 год - так выглядит это место летом, без кафе

А с другой... Вот мнение читателя:

Вновь делают площадку-кафе рядом с городскими часами, туристической достопримечательностью, у перекрёстка ул. Советской и ул. Пушкинской в Бресте. Опять часы прикроет конструкция павильона на всё лето, в том числе на время празднования 1000-летия города. А ведь эта достопримечательность заслуживают более уважительного отношения. На ней гербы города, история города. А по истории города не так и много у нас достопримечательностей, зато кофеен вокруг часов теперь предостаточно.

Наши дни:



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65355.php

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