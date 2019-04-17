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Летняя площадка опять будет на ул. Советской... Прямо под городскими часами
18.04.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Хорошо, что брестчане переживают о том, как будет выглядеть их город к празднованию 1000-летия. На этот раз один из читателей обратил внимание на то, что на Советской устанавливают летнюю площадку для кафе. С одной стороны - хорошо, будет больше "точек" для посидеть-выпить.
фото - 2014 год - так выглядит это место летом, без кафе
А с другой... Вот мнение читателя:
Наши дни:
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Хорошо, что брестчане переживают о том, как будет выглядеть их город к празднованию 1000-летия. На этот раз один из читателей обратил внимание на то, что на...
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