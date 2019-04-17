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Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу стартовал 17 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Более сотни ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий в июле чемпионат мира в Таиланде, и континентальный форум, который примет Минск в ноябре.
В рамках открытия национального турнира были подведены итоги прошлого года, награды вручены лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса также отметила и работу «Столичного телевидения». Наш телеканал получил премию в номинации «Лучшее СМИ».
Дмитрий Варец, лучший боец 2018 года:
Только чемпионы представят нашу страну на двух главных международных стартах сезона. Новый главный тренер сборной Виталий Тишуров делает акцент на молодежь.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
Финальная часть чемпионата Беларуси пройдет 20 апреля, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу стартовал 17 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
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