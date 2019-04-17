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Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

18.04.2019 00:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу стартовал 17 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Более сотни ведущих бойцов оспорят 34 комплекта наград, а вместе с ними и путевки на предстоящий в июле чемпионат мира в Таиланде, и континентальный форум, который примет Минск в ноябре.

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

В рамках открытия национального турнира были подведены итоги прошлого года, награды вручены лучшим спортсменам, тренерам и судьям. Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса также отметила и работу «Столичного телевидения». Наш телеканал получил премию в номинации «Лучшее СМИ».

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Дмитрий Варец, лучший боец 2018 года:
Для меня большая честь быть лучшим на территории своей страны. Как правило, тайский бокс у нас в Республике Беларусь занимает лидирующие места – мне вдвойне приятно это. Сейчас у нас проходит чемпионат страны. Моя задача – занять первое место и отобраться на чемпионат мира, чемпионат Европы.

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Только чемпионы представят нашу страну на двух главных международных стартах сезона. Новый главный тренер сборной Виталий Тишуров делает акцент на молодежь.

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Беларуси по восточным видам единоборств:
У нас есть топовые бойцы, и нам бы хотелось – мне бы хотелось, федерации – довести этих молодых талантливых бойцов до топ-уровня. К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду для того, чтобы бороться за первое место. За первое место в общекомандном зачете.

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»

Финальная часть чемпионата Беларуси пройдет 20 апреля, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале СТВ.

Виталий Тишуров: «К чемпионату Европы мы соберем сильнейшую команду»
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по таиландскому боксу стартовал 17 апреля в олимпийском спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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