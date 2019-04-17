В Минске запретили еще один концерт









Планировалось, что концерт пройдет 1 мая в ОК16, однако Мингорисполком отказался выдавать гастрольное удостоверение на проведение мероприятия с возрастным ограничением 16+. Об этом музыкант рассказал в Instagram.





Владислав рассказал, что концерт планировался для зрителей 16 лет и старше.





— Я трезво оцениваю свою целевую аудиторию и считаю, что это оптимальный возраст для посещения моих концертов. Из-за того, что концерт 16+, нужно было скидывать тексты вообще без матов и малейших намеков на какие-то нарко-суицидально-дэнсовые миксы. Я сам отобрал примерно 23 песни, тексты которых мы скинули на проверку.





Музыкант говорит, что сегодня его менеджер получил ответ — в выдаче гастрольного удостоверения отказали. Причина понятна не до конца, так как Мингорисполком сослался на расплывчатый пункт 1.8 Кодекса Республики Беларусь о культуре, который звучит как «нарушение иных требований актов законодательства». Музыкант и его менеджер подозревают, что отказать могли из-за словосочетания «долбанный Маугли» в песне vi+ik.









Музыкант будет еще раз пробовать получить разрешение на проведение концерта, но уже с возрастным ограничением 18+. Отметим, что раньше рэпер не раз давал в Минске концерты.





Напомним, недавно Бакею пришлось отменить концерты в областных городах Беларуси — там тоже возникли проблемы с получением разрешения на проведение концертов. В причинах отказа в том числе звучала формулировка «низкий художественный уровень».