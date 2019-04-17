Автомат проще Калашникова показали на видео

Источник материала: Tut.by

Автомат Коробова был разработан в качестве альтернативы знаменитому автомату Калашникова в конце 40-х. Концерн «Калашников» опубликовал видео , в котором показал это забытое сегодня оружие.

Коробов для своего автомата выбрал необычную схему автоматики с отдачей полусвободного затвора с рычажным сопровождением. Это позволило упростить конструкцию оружия, а также снизить отдачу.

Тесты автомата Коробова показали, что он легче АК, превосходит его по кучности стрельбы из неустойчивых положений, а также проще в изготовлении.

Несмотря на ряд преимуществ, показанных ТКБ-454 во время испытаний, на вооружение был принят автомат Калашникова.