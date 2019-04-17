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Автомат проще Калашникова показали на видео
Источник материала: Tut.by
Автомат Коробова был разработан в качестве альтернативы знаменитому автомату Калашникова в конце 40-х. Концерн «Калашников» опубликовал
Коробов для своего автомата выбрал необычную схему автоматики с отдачей полусвободного затвора с рычажным сопровождением. Это позволило упростить конструкцию оружия, а также снизить отдачу.
Тесты автомата Коробова показали, что он легче АК, превосходит его по кучности стрельбы из неустойчивых положений, а также проще в изготовлении.
Несмотря на ряд преимуществ, показанных ТКБ-454 во время испытаний, на вооружение был принят автомат Калашникова.
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Автомат Коробова был разработан в качестве альтернативы знаменитому автомату Калашникова в конце 40-х.
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