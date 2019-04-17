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Автомат проще Калашникова показали на видео

18.04.2019 09:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомат Коробова был разработан в качестве альтернативы знаменитому автомату Калашникова в конце 40-х. Концерн «Калашников» опубликовал видео, в котором показал это забытое сегодня оружие.

Коробов для своего автомата выбрал необычную схему автоматики с отдачей полусвободного затвора с рычажным сопровождением. Это позволило упростить конструкцию оружия, а также снизить отдачу.

Тесты автомата Коробова показали, что он легче АК, превосходит его по кучности стрельбы из неустойчивых положений, а также проще в изготовлении.

Несмотря на ряд преимуществ, показанных ТКБ-454 во время испытаний, на вооружение был принят автомат Калашникова.

 
 
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Автомат Коробова был разработан в качестве альтернативы знаменитому автомату Калашникова в конце 40-х.
 
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