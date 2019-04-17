Швабская баржа: представлен новый Mercedes GLS с активной подвеской

Источник материала: Tut.by

На только что открывшемся автосалоне в Нью-Йорке премьеру справил флагманский кроссовер Mercedes GLS нового поколения, главным соперником которого станет BMW X7. Со временем его выпуск должны освоить и на новом заводе Mercedes в России.





Машина второго поколения сменила выражение «лица» и оформление кормы, но при этом в большей степени теперь похожа на словно «располневший» GLE. Снижен коэффициент аэродинамического сопротивления, который равен 0,32. По сравнению с прежним GLS новый кроссовер на 7,7 см длиннее (от носа до хвоста теперь 5,21 м), вширь автомобиль прибавил 2,2 см, а колесная база растянулась на 6 см — до 3,14 м. Почти вся прибавка досталась задним пассажирам. В Mercedes сообщили, что на третьем ряду в новом кроссовере смогут разместиться люди ростом до 1,94 м.





Базовая конфигурация предусматривает семиместный салон, но по желанию GLS может быть и шестиместным — с двумя раздельными сиденьями среднего ряда. Максимальная вместимость багажника (со сложенными вторым и третьим рядом) — 2400 л. Интерьер полностью переработан — тут уже традиционная для новых моделей Mercedes революция со сплошным широким щитком с 12,3-дюймовыми дисплеями приборов и мультимедиа-системы MBUX, у которой есть управление голосом и жестами.





Оснащение стало богаче — например, появился пятизонный климат-контроль, а в «базе» предусмотрена целая армада вспомогательных электронных помощников. От нового GLE на большой «паркетник» перекочевала и опциональная активная гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, контролирующая положение каждого из колес по отдельности и у которой есть «прыгающий» режим. Подвеска может несколько раз энергично поднять и опустить кузов, помогая выбраться, например, из песка.





В Нью-Йорке была представлена топовая версия GLS 580 4Matic с 4-литровым V8 Biturbo, развивающим 489 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Также в гамме будет версия GLS 450 с рядной «шестеркой» объемом 3 л с отдачей 367 сил и 500 Нм. В нагрузку к обоим бензиновым моторам идет система EQ-Boost — электрический довесок, работающий от сети с напряжением 48 вольт. Стартер-генератор выдает дополнительные 22 силы и 250 Нм, помогая при разгоне, также он может глушить и быстро запускать двигатель во время движения.





На европейском рынке новый GLS будет доступен и с двумя 2,9-литровыми дизельными «шестерками» OM 656 — с 286 л.с. и 600 Нм на GLS 350 d и 330 л.с./700 Нм у версии GLS 400 d. Все модификации GLS теперь имеют полный привод с многодисковой муфтой, подключающей передние колеса, коробка передач — 9-ступенчатый «автомат».





На европейском рынке новый GLS появится в конце текущего года. Ожидается, что цены будут начинаться примерно от 80 тысяч евро.