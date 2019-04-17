Чудики: нетрезвый сельчанин заблудился в собственном доме и вызвал милицию

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Люсино: в местную милицию поступил звонок от сельчанина, который заявил, что из его дома куда-то пропал телевизор.





В населенный пункт отправились правоохранители, чтобы выяснить, что именно произошло. Однако на месте оказалось, что телевизор стоит в одной из комнат, а звонивший мужчина настолько пьян, что не может ориентироваться в пространстве.





В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, его могут привлечь к административной ответственности за ложный вызов.



