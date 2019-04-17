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Чудики: нетрезвый сельчанин заблудился в собственном доме и вызвал милицию
Источник материала: Партизан
Жителя Ганцевичского района могут привлечь к ответственности за ложный вызов милиции: нетрезвый мужчина заблудился в собственном доме и позвонил в правоохранительные органы, сообщил ресурс
Сообщается, что инцидент произошел в деревне Люсино: в местную милицию поступил звонок от сельчанина, который заявил, что из его дома куда-то пропал телевизор.
В населенный пункт отправились правоохранители, чтобы выяснить, что именно произошло. Однако на месте оказалось, что телевизор стоит в одной из комнат, а звонивший мужчина настолько пьян, что не может ориентироваться в пространстве.
В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, его могут привлечь к административной ответственности за ложный вызов.
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Жителя Ганцевичского района могут привлечь к ответственности за ложный вызов милиции: нетрезвый мужчина заблудился в собственном доме и позвонил в...
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