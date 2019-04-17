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Чудики: нетрезвый сельчанин заблудился в собственном доме и вызвал милицию

18.04.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жителя Ганцевичского района могут привлечь к ответственности за ложный вызов милиции: нетрезвый мужчина заблудился в собственном доме и позвонил в правоохранительные органы, сообщил ресурс "Першы рэгiён".

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Люсино: в местную милицию поступил звонок от сельчанина, который заявил, что из его дома куда-то пропал телевизор.

В населенный пункт отправились правоохранители, чтобы выяснить, что именно произошло. Однако на месте оказалось, что телевизор стоит в одной из комнат, а звонивший мужчина настолько пьян, что не может ориентироваться в пространстве.

В настоящее время в отношении гражданина проводится проверка, его могут привлечь к административной ответственности за ложный вызов.

 
 
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Жителя Ганцевичского района могут привлечь к ответственности за ложный вызов милиции: нетрезвый мужчина заблудился в собственном доме и позвонил в...
 
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