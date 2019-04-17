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Хоккейный клуб "Сибирь" уволил белорусского специалиста Александра Андриевского с поста главного тренера, сообщили в пресс-службе клуба.
Источник материала: Партизан
В конце марта, сообщалось что руководство "Сибири" примет решение по Андриевскому, контракт с которым был рассчитан до 30 апреля, в начале текущего месяца.
"Попечительским советом хоккейного клуба "Сибирь" принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта", - говорится в сообщении клуба.
Вместе с Андриевским клуб покинул и другой белорус Александр Макрицкий, работавший помощником главного тренера.
Напомним, белорус возглавил "Сибирь" в сентябре прошлого года. Новосибирская команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.
Заварухин уже работал в "Сибири" – специалист тренировал молодежную команду с 2013-го по 2015 год. Затем он ассистировал главному тренеру нижнекамского "Нефтехимика". А последние два сезона был помощником главкома "Автомобилиста" из Екатеринбурга.
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Хоккейный клуб "Сибирь" уволил белорусского специалиста Александра Андриевского с поста главного тренера, сообщили в пресс-службе клуба.
В конце марта, сообщалось что руководство "Сибири" примет решение по Андриевскому, контракт с которым был рассчитан до 30 апреля, в начале текущего месяца.
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