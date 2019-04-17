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Хоккейный клуб "Сибирь" уволил белорусского специалиста Александра Андриевского с поста главного тренера, сообщили в пресс-службе клуба.

18.04.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце марта, сообщалось что руководство "Сибири" примет решение по Андриевскому, контракт с которым был рассчитан до 30 апреля, в начале текущего месяца.

"Попечительским советом хоккейного клуба "Сибирь" принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта", - говорится в сообщении клуба.

Вместе с Андриевским клуб покинул и другой белорус Александр Макрицкий, работавший помощником главного тренера.

Напомним, белорус возглавил "Сибирь" в сентябре прошлого года. Новосибирская команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.

Заварухин уже работал в "Сибири" – специалист тренировал молодежную команду с 2013-го по 2015 год. Затем он ассистировал главному тренеру нижнекамского "Нефтехимика". А последние два сезона был помощником главкома "Автомобилиста" из Екатеринбурга.


 
 
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В конце марта, сообщалось что руководство "Сибири" примет решение по Андриевскому, контракт с которым был рассчитан до 30 апреля, в начале текущего месяца.
 
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