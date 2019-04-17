"Попечительским советом хоккейного клуба "Сибирь" принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта", - говорится в сообщении клуба.





Вместе с Андриевским клуб покинул и другой белорус Александр Макрицкий, работавший помощником главного тренера.





Напомним, белорус возглавил "Сибирь" в сентябре прошлого года. Новосибирская команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции.





Заварухин уже работал в "Сибири" – специалист тренировал молодежную команду с 2013-го по 2015 год. Затем он ассистировал главному тренеру нижнекамского "Нефтехимика". А последние два сезона был помощником главкома "Автомобилиста" из Екатеринбурга.







