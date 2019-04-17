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ФАС: доводы Беларуси по повышению тарифа на транзит нефти неубедительны

18.04.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представленные Беларусью доводы в обоснование повышения тарифа на транзит российской нефти через территорию республики неубедительны, заявил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

В среду 17 апреля белорусская делегация на переговорах в Москве подняла вопрос о повышении на 23,1% тарифов на транспортировку нефти через Беларусь. Однако российская сторона не согласилась на такой шаг.

"Коллеги представили аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа", – цитирует РИА Новости слова Махонина.

Он также уточнил, что вопрос размера тарифов должен решаться в плоскости планового их регулирования – то есть в феврале следующего года, когда должна пройти очередная индексация.

Махонин напомнил, что индексация тарифов на транспортировку российской нефти производится на цифру прогнозной инфляции в РФ, увеличенную на 3%. В текущем году тарифы были проиндексированы на 7,6%.

В Москве представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли обозначили три причины для увеличения тарифа: экологические проблемы, размещение нефтепровода "Дружба" на территории Припятского нацпарка и то, что тариф "Гомельтранснефть Дружбы" ниже используемого "Транснефтью".


 
 
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Представленные Беларусью доводы в обоснование повышения тарифа на транзит российской нефти через территорию республики неубедительны, заявил начальник...
 
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