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ФАС: доводы Беларуси по повышению тарифа на транзит нефти неубедительны
Источник материала: Партизан
Представленные Беларусью доводы в обоснование повышения тарифа на транзит российской нефти через территорию республики неубедительны, заявил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.
В среду 17 апреля белорусская делегация на переговорах в Москве подняла вопрос о повышении на 23,1% тарифов на транспортировку нефти через Беларусь. Однако российская сторона не согласилась на такой шаг.
"Коллеги представили аргументы, которые уже были обнародованы в СМИ. Мы посчитали, что эти аргументы не являются обосновывающими для роста тарифа", – цитирует
Он также уточнил, что вопрос размера тарифов должен решаться в плоскости планового их регулирования – то есть в феврале следующего года, когда должна пройти очередная индексация.
Махонин напомнил, что индексация тарифов на транспортировку российской нефти производится на цифру прогнозной инфляции в РФ, увеличенную на 3%. В текущем году тарифы были проиндексированы на 7,6%.
В Москве представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли обозначили три причины для увеличения тарифа: экологические проблемы, размещение нефтепровода "Дружба" на территории Припятского нацпарка и то, что тариф "Гомельтранснефть Дружбы" ниже используемого "Транснефтью".
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Представленные Беларусью доводы в обоснование повышения тарифа на транзит российской нефти через территорию республики неубедительны, заявил начальник...
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