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Брестские социал-демократы предложили властям 1 Мая провести общегородскую демонстрацию и митинг

18.04.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последняя разрешенная демонстрация брестских социал-демократов состоялась в 2013 году.

Как отмечает председатель областной организации БСДП(Г) Игорь Масловский, во всем мире 1 Мая отмечается как Международный день солидарности трудящихся.

«Предлагаем местным органам власти в этот день провести общегородскую демонстрацию и митинг с приглашением для участия в демонстрации трудовых коллективов, политических партий, профсоюзов и общественных организаций, жителей Бреста со своим флагами, транспарантами, лозунгами. Просим предоставить на митинге слово выступления представителям с различными политическими взглядами. 

Социал-демократы считают, что представители различных взглядов и идеологий могут воспользоваться своим конституционным правом на проведение мирных собраний», – заявляют брестские социал-демократы в официальной группе «ВКонтакте».


Председатель Брестской городской организации партии Анна Канюс считает, что проведение общегородской демонстрации и митинга станет символом плюрализма, демонстрацией органами власти уважения к другому мировоззрению. Это может быть консолидирующей акцией для брестчан в год тысячелетия нашего города. «Мы разные, но мы вместе!» – может стать главным лозунгом первомайских мероприятий.


Последнюю разрешенную демонстрацию брестские социал-демократы провели в 2013 году. До этого власти также в течение 10 лет запрещали свободным профсоюзам и социал-демократом проведение массовых акций на 1 Мая.




 
Теги: Брест
 
 
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Последняя разрешенная демонстрация брестских социал-демократов состоялась в 2013 году.
 
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