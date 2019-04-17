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Самая драматичная минута этой ЛЧ: Гвардиола прыгал от восторга, а затем упал на колени

18.04.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Безумие в Манчестере.

Самая драматичная минута этой ЛЧ: Гвардиола прыгал от восторга, а затем упал на колени
Дополнительное время, 4:3 в пользу «Сити», но этого недостаточно – нужно забивать еще. На 93-й минуте Эриксен обрезает, Агуэро врывается в штрафную и катит на Стерлинга – тот убирает защитника на замахе и пробивает Льориса.

С ума сойти – 5:3. 



Рахим оформляет хет-трик, он главный герой этой незабываемой ночи. 



«Тоттенхэм» теряет все, чужой стадион неистово празднует.



Гвардиола зависает в воздухе, его парни сотворили немыслимое.



Но вдруг с Чакыром связываются помощники. Они посмотрели повтор: у Агуэро был офсайд.



Мир Гвардиолы и всех фанатов «Сити» рушится в один миг. Тренер падает на колени.



Почеттино, который только что пережил трагедию, понимает: еще пара минут, и «Тоттенхэм» идет дальше.



Его команда выстояла. 

Лига чемпионов, спасибо, что ты есть. 

 
 
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