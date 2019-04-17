Самая драматичная минута этой ЛЧ: Гвардиола прыгал от восторга, а затем упал на колени

Дополнительное время, 4:3 в пользу «Сити», но этого недостаточно – нужно забивать еще. На 93-й минуте Эриксен обрезает, Агуэро врывается в штрафную и катит на Стерлинга – тот убирает защитника на замахе и пробивает Льориса.





С ума сойти – 5:3.













Рахим оформляет хет-трик, он главный герой этой незабываемой ночи.













«Тоттенхэм» теряет все, чужой стадион неистово празднует.













Гвардиола зависает в воздухе, его парни сотворили немыслимое.













Но вдруг с Чакыром связываются помощники. Они посмотрели повтор: у Агуэро был офсайд.













Мир Гвардиолы и всех фанатов «Сити» рушится в один миг. Тренер падает на колени.













Почеттино, который только что пережил трагедию, понимает: еще пара минут, и «Тоттенхэм» идет дальше.













Его команда выстояла.





Лига чемпионов, спасибо, что ты есть.