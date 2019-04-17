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Самая драматичная минута этой ЛЧ: Гвардиола прыгал от восторга, а затем упал на колени
Источник материала: Партизан
Безумие в Манчестере.
Дополнительное время, 4:3 в пользу «Сити», но этого недостаточно – нужно забивать еще. На 93-й минуте Эриксен обрезает, Агуэро врывается в штрафную и катит на Стерлинга – тот убирает защитника на замахе и пробивает Льориса.
С ума сойти – 5:3.
Рахим оформляет хет-трик, он главный герой этой незабываемой ночи.
«Тоттенхэм» теряет все, чужой стадион неистово празднует.
Гвардиола зависает в воздухе, его парни сотворили немыслимое.
Но вдруг с Чакыром связываются помощники. Они посмотрели повтор: у Агуэро был офсайд.
Мир Гвардиолы и всех фанатов «Сити» рушится в один миг. Тренер падает на колени.
Почеттино, который только что пережил трагедию, понимает: еще пара минут, и «Тоттенхэм» идет дальше.
Его команда выстояла.
Лига чемпионов, спасибо, что ты есть.
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