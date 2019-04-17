Что на самом деле происходит в Бресте? Мнение правозащитника

Утром понедельника, 15 апреля список задержанных участников акций протеста состоял из 14 человек. Суд над ними проходил непосредственно в местном РОВД. В результате, отсидев выходные в изоляторе временного содержания, почти всем выписали судебные повестки по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) на другие даты. Очевидно, что таким образом происходит давление на местных активистов, протестующих против стройки аккумуляторного завода под Брестом.





Местный правозащитник «Весны» Владимир Величкин также попал под репрессии власти: он также провел все выходные с пятницы в изоляторе временного удержания. В понедельник после освобождения он шутил с группой поддержки, которая встречала освобождения активистов под стенами РОВД, что в воскресенье, несмотря на задержание, у них всё равно была возможность покормить голубей: "Мы взяли хлебушек на прогулку, и положили его на крышу в тюремном дворе, и голуби прилетели..."





"Весновцы" расспросили местного правозащитника, что он думает о ситуации, сложившейся в городе: о массовых задержаниях активистов, о суде над блогером Сергеем Петрухиным и о солидарности брестчан, которой восхищается вся Беларусь.









Правозащитник Владимир Величкин после освобождения из изолятора. Фото: ПЦ "Весна"





О СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА АКБ ПОД БРЕСТОМ





— Сегодня можно сказать, что власти Бреста развязали войну против собственного народа. Это война за окружающую среду, — убежден Владимир Величкин.





— Исполнительные власти избегают встреч с обществом. Аргументы, которые приводят представители власти в оправдание строительства этого завода, разбиваются об аргументы брестчан, которые имеют знания в этой области. Ведь среди наших активистов есть и те, кто имеет экологическое образование и более основательно разбирается в вопросах изготовления аккумуляторов, в области вреда свинца и кислоты.





Сразу эта война была в информационном русле. Но тут власти полностью проиграли. Тогда они перешли к другой фазе противостояния — запугивание активистов, которые выступают против строительства аккумуляторного завода. Но и это не сработало. Потом началась силовая фаза — хватание людей на акциях, штрафование активистов и посадки их на сутки.





Боюсь, чтобы власть не перешла в следующую фазу, более радикальную. Главное, чтобы они не предприняли меры, которые могли бы повредить здоровью и жизни местных граждан.





При этом всём, как показывают последние события, люди держатся вместе и имеют решительное намерение идти до конца в своем состязании.





БЫТЬ ПРАВОЗАЩИТНИКОМ В БРЕСТЕ





— В современных условиях быть правозащитником очень непросто. У властей нет понимания, что в обществе есть правозащитники, борющиеся за соблюдение прав человека. Они только знают, что в обществе есть определенная группа недовольных людей, которые не только проявляют интерес к общественной жизни, но и пытаются что-то изменить в нем. Поэтому давят на всех активных людей, не разбираясь, или ты правозащитник, или активист, или простой человек, который просто боится за жизнь своей семьи.





Слово "Жить" для брестских властей — это логотип протестного движения против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Но по сути кто является участником этого протестного движения? Это люди, которые просто хотят жить в здоровой окружающей среде, и быть уверенными, что их дети не заболеют от вредных выбросов этого предприятия.





Если говорить обо мне, как правозащитнике, то я хочу, кроме всего, чтобы наши люди жили в правовом государстве. Хочу, чтобы милиция занималась своими прямыми обязанностями — охраняла общественный порядок, а не хватала людей на мирных собраниях, не заламвала им руки и не таскала в участки. Хочу, чтобы суды выносили правосудные решения, и были независимыми в принятии этих решений. Мы видели, как судья в РОВД, когда судил активистов, которые отсидели свои выходные в изоляторе, доставал из-под материалов дела бумажку с уже подготовленной постановлением суда. Так не должно быть. Хочется, чтобы и прокуратура следила за законностью. Это прописано в Законе о прокуратуре Республики Беларусь. Мы просто хотим, чтобы выполнялась Конституция в стране, и в частности в Бресте.









О ПОСЛЕДНИХ ЗАДЕРЖАНИЯХ АКТИВИСТОВ





— Такая практика настораживает. Раньше такого не было, чтобы люди в штатском бросались в толпу, провоцировали драку, пытались кого-то украсть, а милиционеры в форме при этом бездействовали.





Законопослушных граждан, которые в пятницу законопослушно пришли в Ленинский РОВД по повестке в качестве свидетеля, там и оставили на все выходные. Имело место произвольное безосновательное задержание. В данном случае не было оснований сажать на сутки людей. Они ничего противоправного не сделали. Цель этого одна — чтобы люди не вышли в воскресенье на площадь и не высказались. Все упирается в нарушение фундаментальных прав человека: свободу слова, свободу выражения мнения, свободу мирных собраний и право на здоровую окружающую среду.





Мы обязательно будем обжаловать эти задержания. Всех обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Но ситуация приобрела такой "незаконный" характер не потому, что власти около сотни раз отказывали в проведении мероприятия. По новому уведомительному порядку не нужно спрашивать разрешения ни у кого, но почему-то в материалах дела указывается "без разрешения исполкома". Право на свободу мирных собраний гарантировано международным правом и Конституцией. Власти подменяют понятия и манипулируют этими вещами, чтобы стать над народом и контролировать все процессы, происходящие в обществе. Конечно, в Конституции написано, что источник власти — народ. Но, как видим, это не соответствует действительности.









Владимир Величкин возле суда Ленинского района г. Бреста, где часто осуществляет мониторинг судебных процессов над брестскими активистами. Фото: ПЦ "Весна"





О СУДЕ НАД БЛОГЕРОМ ПЕТРУХИНЫМ





— Этот суд расцениваем как наступление на свободу слова. Есть даже соответствующее заявление правозащитных организаций Беларуси. Блогеру Петрухину, говоря простым языком, хотят закрыть рот. Ведь действительно к нему обращается много людей за помощью. Это происходит по той причине, что люди уже использовали все возможные средства защиты своих прав, или прав близких и родных людей. Эти люди обращаются в государственные органы, но те им не помогают. И поэтому им ничего не остается, как искать помощи у независимых блогеров, медиа.





По этой ситуации, как и по другим, которые происходят в городе можно сказать, что суды, прокуратура подчинены Министерству внутренних дел и преследуют одну цель.





О СОЛИДАРНОСТИ БРЕСТЧАН





— Тут все просто. Такая большая солидарность жителей Бреста связана с тем, что уже практически каждый столкнулся с произволом со стороны милиции и вообще власти. Активисты, которые сейчас протестуют против строительства завода, пришли к этому не через политику, а через обычную жизнь. Эти люди боятся за свою жизнь на этой территории и судьбу своих детей. Они хотят жить в чистой окружающей среде и не волноваться, что кто-то заболеет или даже умрет...



