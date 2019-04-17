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Назарбаеву придумали еще один титул

18.04.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить титул почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в организации.

Как отмечает собеседник издания, в ЕАЭС решили присвоить Назарбаеву такое звание, поскольку именно он был автором идеи создания союза. Сейчас этой должности не существует, поэтому пока неизвестно, какими полномочиями будет обладать экс-президент Казахстана.

29 мая в Нур-Султане пройдет саммит ЕАЭС, на котором главы государств-участников отметят пятилетие союза и примут окончательное решение о назначении Назарбаева почетным председателем организации.


19 марта 2019 года Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, пробыв у власти почти 30 лет. После этого в честь него переименовали столицу республики Астану, теперь город называется Нур-Султан. Назарбаев носит титул лидера нации (Елбасы), а также остается пожизненным главой Совета безопасности Казахстана и председателем правящей партии «Нур Отан».



 
 
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может получить титул почетного председателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
 
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