Эксперт объяснил, что не так с визитом Лукашенко в Турцию









Фото пресс-службы





– Визит был не рабочим, а официальным. Что предполагает целый ряд встреч и мероприятий. Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных накануне визита Лукашенко назвал его «системообразующим», отметив, что он будет «определять двусторонние отношения на многие годы вперед».





Накануне визита в интервью турецкому информационному агентству «Анадолу» Александр Лукашенко заявил, что хочет, чтобы через 3-5 лет с Турцией были «такие же теплые и дружеские отношения, как, например, у нас сегодня с Российской Федерацией».





Замах был большим. Однако визит оказался коротким.





16 апреля Лукашенко прилетел в Анкару в 11:46, а вылетел обратно в 20:04. Такая скорострельность как-то не дотягивает до рассказов о «системообразовании» и «абсолютном приоритете».









Можно даже высказать гипотезу, что что-то пошло не так.





Лукашенко не посетил белорусско-турецкий бизнес-форум, который в этот день там проходил.





И вообще, если глава государства прилетает только на несколько часов, то зачем заселяться в отель?





Все это наводит на мысль, что программа визита по каким-то причинам на ходу была сокращена. Подписанные документы были явно не президентского уровня