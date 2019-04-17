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Найден алмаз самого необычного цвета

18.04.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ботсване добыли алмаз редчайшего синего цвета. Об этом сообщается на сайте Mining.com.


О находке объявила ботсванская государственная компания Okavango Diamond Company в среду, 17 апреля. Алмаз имеет овальную форму, его масса составляет 20,46 карата.

Самородок назвали «Голубой Окаванго» в честь дельты Окаванго — самой большой внутренней дельты планеты, которая при этом не имеет стока в мировой океан. 

Голубой цвет считают самым необычным для алмазов. Драгоценные камни приобретают такой оттенок благодаря примесям бора.

Синие бриллианты массой в один карат могут стоить от 150 до 170 тысяч долларов.

В июле 2018 года крупнейшая в мире алмазодобывающая российская компания «Алроса» сообщила об обнаружении алмаза, формой и окраской похожего на футбольный мяч. Уникальный драгоценный камень массой 0,5 карата обнаружили в Архангельской области. Камень предложили назвать «Игорь Акинфеев» — в честь вратаря сборной России по футболу.

 
 
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В Ботсване добыли алмаз редчайшего синего цвета. Об этом сообщается на сайте Mining.com.
 
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