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Саммит G20 впервые пройдет в арабском государстве
Источник материала: Партизан
Следующий саммит G20 - в ноябре 2020 года - состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет Al Arabiya. Отмечается, что форум впервые примет арабское государство.
Председателем саммита станет король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает саммита", - приводит газета слова монарха.
В текущем году G20 принимает Япония.
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Следующий саммит G20 - в ноябре 2020 года - состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет Al Arabiya. Отмечается, что форум впервые примет арабское государство.
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