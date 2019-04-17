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Саммит G20 впервые пройдет в арабском государстве

18.04.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следующий саммит G20 - в ноябре 2020 года - состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет Al Arabiya. Отмечается, что форум впервые примет арабское государство.

Председателем саммита станет король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает саммита", - приводит газета слова монарха.

В текущем году G20 принимает Япония.

 
 
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Следующий саммит G20 - в ноябре 2020 года - состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, пишет Al Arabiya. Отмечается, что форум впервые примет арабское государство.
 
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